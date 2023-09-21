Lisa才傳出走美國！Jisoo放「4閨女相擁照片」 感謝一年世巡結束
南韓女子天團BLACKPINK「BORN PINK」世界巡迴演唱會16日唱回首爾高尺巨蛋，17日最終場圓滿落幕，結束長達近一年的世巡，成員Jisoo昨（20）日在IG寫下感謝文，除了提及BLACKPINK，還將4人相擁的照片置於首張，讓Lisa懸而未決的續約問題增添想像空間。
記者楊穎軒／綜合報導
Jisoo表示：「巡演剛開跑的時候，我們一半是因為見到好久不見的Blinks（粉絲暱稱）而興奮，一半是擔心我們是否能夠做好，我們非常感激和熱愛各國的Blinks，在巡演期間和我們一起玩得很開心！」並提及這段期間發行首張專輯、演唱會上唱自己的作品，也很榮幸登上Coachella和BST舞台，留下許多美好的回憶。
最後，Jisoo提到戰友Jennie、Rosé、Lisa和團隊：「TEAM BLACKPINK已經和我們在一起一年了！！」花絮照片中，第一張就是4閨女於升降舞台緊緊擁抱的畫面，Jisoo標記另外3人帳號，Blink留言：「恭喜也謝謝Jisoo和BP陪伴完成了這次BORN PINK巡演，下次巡演再見，等待好消息」、「Blackpink 4ever」！