郭台銘娶曾馨瑩先簽婚前協議！不過問彼此財產　若離婚她拿不到錢

Lisa才傳出走美國！Jisoo放「4閨女相擁照片」　感謝一年世巡結束

▲世界巡迴演結束，Jisoo分享BLACKPINK相擁的照片。（圖／翻攝自Jisoo IG）
▲世界巡迴演結束，Jisoo分享BLACKPINK相擁的照片。（圖／翻攝自Jisoo IG）

記者楊穎軒／綜合報導

南韓女子天團BLACKPINK「BORN PINK」世界巡迴演唱會16日唱回首爾高尺巨蛋，17日最終場圓滿落幕，結束長達近一年的世巡，成員Jisoo昨（20）日在IG寫下感謝文，除了提及BLACKPINK，還將4人相擁的照片置於首張，讓Lisa懸而未決的續約問題增添想像空間。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲Jisoo釋出世巡終場後台花絮照。（圖／翻攝自Jisoo IG）
▲▼Jisoo釋出世巡終場後台花絮照。（圖／翻攝自Jisoo IG）
▲▼Jisoo釋出世巡終場後台花絮照。（圖／翻攝自Jisoo IG）
Jisoo表示：「巡演剛開跑的時候，我們一半是因為見到好久不見的Blinks（粉絲暱稱）而興奮，一半是擔心我們是否能夠做好，我們非常感激和熱愛各國的Blinks，在巡演期間和我們一起玩得很開心！」並提及這段期間發行首張專輯、演唱會上唱自己的作品，也很榮幸登上Coachella和BST舞台，留下許多美好的回憶。

▲Jisoo分享和Jennie、Rosé、Lisa相擁的合照。（圖／翻攝自Jisoo IG）
▲Jisoo分享和Jennie、Rosé、Lisa相擁的合照。（圖／翻攝自Jisoo IG）
最後，Jisoo提到戰友Jennie、Rosé、Lisa和團隊：「TEAM BLACKPINK已經和我們在一起一年了！！」花絮照片中，第一張就是4閨女於升降舞台緊緊擁抱的畫面，Jisoo標記另外3人帳號，Blink留言：「恭喜也謝謝Jisoo和BP陪伴完成了這次BORN PINK巡演，下次巡演再見，等待好消息」、「Blackpink 4ever」！

Lisa傳簽給美國公司！薪水超過YG 13億　還可演好萊塢片、當老闆

Lisa傳帶全球首富之子回泰國　被猜測見家長「好事近了」

Lisa瘋馬秀表演「最大尺度一絲不掛」　5場破8000元門票全被搶光

Lisa表演一轉身「熱褲太短變小丁」　被轟衣服越穿越少：YG欺負人

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞