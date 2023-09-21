怕刺激中國？岸田文雄聯大演說避提核廢水　強調：是為協調合作

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岸田文雄也提到了改革聯合國的必要性。鑒於聯合國安理會因常任理事國俄羅斯和中國行使否決權而陷入功能失調，他主張「限制使用否決權以防止加劇聯合國的分裂和對立，有助強化安理會和重建信任」，並呼籲有必要擴增常任及非常任理事國席次。
針對俄羅斯長期入侵烏克蘭，岸田文雄也在演說中予以譴責，表示俄羅斯持續入侵烏克蘭是「踐踏國際法及法治」，透過武力或威逼片面改變現狀「在世界上任何地方都不被允許」，並呼籲俄國「盡快改正侵害人權的情況，並停止核威脅」。
不過岸田文雄在演說當中，卻對排放福島核電廠核廢水一事隻字未提。有消息人士指出，此舉是因為岸田文雄希望讓中國能夠撤銷對日本水產的進口禁令，因此選擇不要過度刺激中方。
在演說隔天，岸田文雄於紐約召開記者會時，被記者問及未在演說中提到福島核廢水的理由，對此，岸田文雄表示，「演說的重點是國際社會間的協調合作，因此才沒有碰觸該話題。」岸田文雄接著說，「有關於日本（在排放福島核廢水）的立場，正透過國際會議及雙邊會議等場合，進行詳細的說明並且獲得廣泛的理解。」
針對有無計畫與中國國家主席會面一事，岸田文雄表示「目前尚未確定任何會談計劃」，並補充稱「日本會主張自己該主張的事情，與中方反覆進行對話，並要求中方負責任地形式，在共同問題上進行合作。」