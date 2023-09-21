高虹安涉寡婦樓都更爭議　李正皓再爆「虹」色建商蜘蛛網

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李正皓表示，根據新竹市長高虹安昨晚在臉書提供的圖卡，新竹市環保局針對寡婦樓都更案的環評初審在前市長林智堅任內只在2016年5月7日召開過第一次會議，之後就被凍結整整七年毫無進度，但高虹安上任後環評火箭起飛，在五個月內召開三次環評會議，時間點分別是2023/3/14、5/24、8/3。
李正皓表示，這個案子的關鍵點在根據他所取得的新竹市東區光復段1034 地號等35 筆土地都市更新事業計畫案(寡婦樓都更案）環境影響說明書」第四次專案小組初審會議記錄結論明確說到：環境影響說明書已足以提供審查判斷所需資訊，建議無須進行第二階段環境影響評估 。五個月內，三次召開環評會議讓此案跳過二階段環評，直達本壘「環評大會」，這就是高虹安市長的極音速環評，但施政效率好本身沒有問題，問題出在這個環評案的主持人兼環評委員竟然是建商關係人 。
李正皓指出，此環評案的主持人兼環評委員名叫解鴻年，解鴻年與建商的關係，他長期擔任昇益開發的獨立董事，直到今年6月才離職，改由妻子張馨文擔任接替自己獨立董事的位置，而昇益開發就是昨日他踢爆東區民主段極音速都更案的開發商，同時也是高虹安回建築豪宅屋主林美滿的關係企業，至於解鴻年為何要在6月離職？當然是為了主持8月3日的環評最終會議。
李正皓表示，「高虹安在新竹的虹色建商蜘蛛網清楚了嗎？」核心人物是高虹安回建築豪宅屋主林美滿，一條線是林美滿由高登國際（林美英、李昌輝）牽連到寡婦樓的開發商理銘開發 ; 另外一條線林美滿由利來德公司（林美滿任董事）牽到新竹市東區民主段極音速都更開發商昇益開發。
李正皓提到，寡婦樓這個案子正是由昇益開發的前獨立董事解鴻年擔任環評委員，參與寡婦樓在五個月內召開的三次環評會議，並且在最後一次環評會議擔任最終守門員主席兼環評委員的角色，而如此剛好的會議結論對寡婦樓都更案極度友善：「跳過二階段環評，直達本壘環評大會！」
李正皓呼籲新竹市檢調也要有動作，太多太多事證已經證明高虹安跟建商之間的對價關係，再不啟動約談與保全證據的舉動，恐怕很多事證都會被掩滅。