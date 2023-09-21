登革熱加劇是太陽能惹的禍？經濟部：疫情集中地非光電設置區域
台南本土登革熱疫情嚴峻，昨（20）日新增確診病例241例，目前已累積8171例，針對媒體報導設置太陽能光電板恐導致下方農田積水孳生登革熱病媒蚊的說法，經濟部已作出回應，表示此波疫情主要集中在「市區」，並非集中在光電主要的設置區域，但仍已協調光電業者共同防疫，對抗登革熱。
記者鄭妤安／台北報導
媒體稱光電設置加重登革熱疫情一事，經濟部近日表示，光電案場多數於台南「沿海」，此波疫情主要集中在「市區」，並非集中在光電主要的設置區域。不過，經濟部說明已協調光電業者，全力配合台南市環保局進行化學防治作業，能源局也已通知各業者，加大原有的定期除草頻率，維護案場環境，廢棄魚塭轉作的案場也會以包括撒鹽、放養魚類來預防孑孓孳生。
經濟部說明，根據目前統計台南市中心多為屋頂型太陽光電，地面型光電比例極低，市中心的地面型光電以風雨球場及縣市停車場為主，光電板下方作為球場及停車複合式使用，光電業者皆會配合台南市環保局進行化學防治作業，杜絕疫情擴散。
在台南七股沿海地區地面型案場管理方面，經濟部成立七股光電工作站，若接獲民眾陳情，如積水、蚊蟲、雜草等，皆會第一時間通知業者處理，並請業者應加快速度改善完成。