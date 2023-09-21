英王查爾斯三世赴法國是訪問　呼籲兩國重振關係

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但此行也給了雙方機會展現具有近120年歷史的英法協約依舊穩健存在，雖然英國脫離歐洲聯盟（EU）讓英法關係一度緊繃。
法新社報導，這場晚宴在17世紀建造的凡爾賽宮裡舉行，查爾斯三世和王后卡蜜拉（Queen Camilla）是座上嘉賓，菜單上列有藍色龍蝦和精選英國與法國起司。
出席晚宴的其他賓客還包括英國搖滾傳奇人物米克傑格（Mick Jagger）、兵工廠足球俱樂部（Arsenal）法籍前教練溫格（Arsene Wenger）、英國演員休葛蘭（Hugh Grant）和法國奢華精品億萬富翁阿爾諾（Bernard Arnault）。
查爾斯三世在祝酒詞中表示：「我們所有人都有責任重振我們的友誼，以確保它能夠應對21世紀的挑戰。」
雖然查爾斯三世並未直接提及英國脫歐的分裂，但他提到英法兩國「悠久且複雜的歷史」。
據路透社報導，查爾斯三世和母親伊麗莎白二世同樣能說一口流利法語，他熱中於追隨母親腳步，並提到伊麗莎白二世對法國深切的情感；此行也是重建英法關係的良機，英國2020年在紛亂之中脫歐後，兩國關係陷入緊繃。
馬克宏（Emmanuel Macron）在祝酒詞中表示：「儘管英國脫歐，由於我們兩國關係如此悠久，我知道我們將持續共同寫下我們大陸的部分歷史。」
馬克宏形容查爾斯三世此行，是「向我們的過去致敬…也是對未來的保障」。
另一方面，法國評論員興奮指出，馬克宏一再碰觸查爾斯三世的肩膀，馬克宏的夫人碧姬．馬克宏（Brigitte Macron）也親吻了卡蜜拉，這在疏遠且嚴肅的伊麗莎白二世時期是無法想像的。
查爾斯三世此行被視為英國退出歐洲聯盟引發緊張局勢後，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）試圖重置英法關係的後續「軟實力」行動。
查爾斯三世、卡蜜拉、馬克宏和碧姬明天將訪問巴黎聖母院，視察聖母院屋頂2009年遭逢祝融後的修復工作。
查爾斯三世伉儷接著將於22日前往西南部城市波爾多（Bordeaux），遊覽行程將包括參觀一處有機葡萄園。（譯者：李佩珊/核稿：徐睿承）1120921