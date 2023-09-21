落實「乾淨家園」政策 基隆10月起亂丟垃圾、煙蒂罰鍰3600元
為維護城市環境整潔，落實「乾淨家園」政策，基隆市政府今（21）日宣布，自下個月10月1日起，針對6類污染環境行為，檢舉獎金將從實收罰鍰的50％提高至75％，並將裁罰金額從2400元提升至3600元，邀請市民如有發現違規污染環境行為，都可以提供照片及影片檢舉，一起共同遏制亂丟垃圾行為，提升市容環境品質。
記者吳嘉億／綜合報導
基隆市政府環保局指出，6類污染環境行為包括第1是隨地吐痰、檳榔汁、檳榔渣，拋棄紙屑、煙蒂、口香糖、瓜果或其皮、核、汁、渣或其他一般廢棄物；第2是垃圾未依規定排出或隨意棄置，將一般垃圾、資源垃圾、廚餘及巨大家具任意丟棄；第3為路旁屋外曝晒堆置有礙衛生整潔的物品；第4則是違規廣告物；第5為遛狗或家畜在道路或其他公共場所便溺未清；第6為針對汙染地面、水溝、牆壁其他土地定著物。
基隆市政府環保局說明，針對被檢舉人行為態樣進行統計，實際分布情況呈現「任意棄置煙蒂」為87.84％、「未依規定排出垃圾包及回收物」為5.95％、「任意吐檳榔汁／檳榔渣／殼」為4.27％、「任意吐痰」為1.55％、「違規張貼廣告」為0.39％。其中民眾檢舉方式以製作光碟寄送為82％最多，另以LINE@「基隆市亂丟垃圾檢舉平台」（ID：@klepb1999）則為18％，該帳號至今已有近2039位熱心民眾加入會員，並提供312次違規行為告發案件。
環保局廢棄物管理規劃科長張志遠表示，民眾若發現違規污染環境行為，都可以提供照片及影片檢舉，並在距違規日期15天內透過LINE@「基隆市亂丟垃圾檢舉平台」上傳相關資料，或製作光碟寄送至環保局。受理同一位檢舉人於同年度檢舉案件，依規定核發之累計獎金，最高金額以新臺幣30萬元為限。