921國家防災日警報狂響！民怨沒收到 「9狀況」成為國家級邊緣人
今（21）日為921國家防災日，中央氣象署在上午9時21分發送「地震速報」訊息測試，接著上午10時向沿海地區民眾發送「海嘯警報」訊息測試，提醒民眾自行演練避難相關措施。而過去時常有民眾抱怨，在地震發生沒收到警報通知，成了「國家邊緣人」，對此中央氣象署也建議民眾檢查身邊手機，是否符合軟體更新、4G網路、關閉飛航模式等5項條件。
記者賴禹妡／綜合報導
「報地震－中央氣象署」臉書粉專指出，地震來襲時，中央氣象署會先偵測地震在哪裡發生、預估地震規模以及地震在各地的震度，接著產生地震警報的訊息內容、決定可以接受訊息的區域，並透過電信業者在數秒內將警報訊息傳送至目標民眾的手機中。
不過，卻有許多民眾抱怨收不到地震資訊，「報地震－中央氣象署」建議大家可以先檢查身邊手機是否符合以下條件：
1、軟體更新：2016 年前的機型請務必更新，才能開通災防頻道 。
2、4G網路：若您正使用3G網路上網，則無法收到通知 。
3、功能開啟：請開啟警訊通知、緊急警報以及每月測試用訊息 。
4、關閉飛航模式：請關閉飛航模式，才能接收警報 。
5、結束通話：若您正在通話中，則無法收到通知 。
若民眾的手機都未擁有上述情況，可能是所在地區未達到發布地震警報的標準，根據中央氣象署規定，我國發生預估規模5.0以上的地震，且民眾所在區域預估震度達4級以上，才會發送警報。
除此之外，「報地震－中央氣象署」表示還有其他可能性：
1、預警盲區：您所在區域離震央太近，當您感受到地震時系統仍在運算中，因此可能會在地震後才收到警報。
2、高樓層效應：因為高樓放大了震波，雖然仍能感受到強烈地震，但系統預估您所處的區域震度未達4級，因此警報不響。
3、場址效應：您位處的地方因地質結構不同，地下環境如同果凍一樣，容易晃動，並放大震波，但系統預估該地震度並未達4級，因此不通報。
4、現有技術限制：震源太深或在外海，地震測站不足，或是經驗公式不足，都會影響到警報的精確度，因此可能導致警報不響或震後才響。