遭黃國昌控圖利金主獵地 鄭文燦譏「圍魏救趙救不了高虹安」
前立委黃國昌昨指控行政院副院長鄭文燦在桃園市長任內，圖利金主獵農地牟取暴利。鄭文燦回擊表示，黃國昌當然想要圍魏救趙，但抹黑不能取代事實，黃也不能壟斷所有的正義，在沒有事實依據下任意指控，「這樣的烏賊大戰對民主政治沒有幫助，也救不了高虹安」。
記者顏幸如／台中報導
黃國昌昨在臉書指出，日禕紡織董事長莊隆乾自2017年起在桃園市觀音區金湖段收購3萬多坪「特定農業區」農地，而後鄭文燦主政的桃園市政府，於2018年報送內政部解編金湖段的特定農業區，2020年3月完成使用分區變更登記。他表示莊隆乾是鄭文燦大樁腳、民進黨的金主，目的顯然不是務農，而是著眼於「特定農業區」解編後，土地價格翻漲數倍的龐大利益。
鄭文燦今（21）日到台中，上午視察中橫公路谷關至德基段工程，受訪時媒體問到黃國昌指控他圖利地方樁腳，但相對於新竹市政府只花11個月便通過都更案，外界紛指有違常理，卻看不出黃國昌的疑慮，會不會覺得黃是雙標？鄭文燦回答：「黃國昌當然是想要圍魏救趙！」
鄭文燦說，黃國昌身為法律人，卻做了非常壞的示範，在沒有事實依據下任意指控，但抹黑不能取代事實，黃國昌也不能壟斷所有的正義。他強調合法申請合法審查的案件，必須經過內政部、農委會層層把關，地方政府沒有權力去影響，「事實上有些個案會過、有些不會過，內政部網站都有紀錄」。
他並喊話黃國昌：「這樣的烏賊大戰對民主政治沒有幫助、這樣也救不了高虹安。」