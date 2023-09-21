名家論壇》韋安／侯友宜美國行展現戰略智慧　能完勝競爭者嗎？

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8天之內，侯友宜成功地讓美方各界，普遍肯定和相信，他是個準備好了，令人安心，適格的中華民國總統人選。也讓台灣選民，從美方專業機構和人士的評價中，一掃原本對侯在兩岸、國防、外界等領域，可能欠缺國政領導能力的疑慮，並發現侯除了有努力做事的「汗水和勇氣」，還具備了「戰略智慧」，能解決重大難題的「軟實力」。
而且，侯友宜的「戰略智慧」，在時機、運用、內涵，都表現超越對手之處，若別人有157的智商，侯恐怕相差不大，而且都用在對的地方。
侯友宜這次表現出的最高「戰略智慧」，就是設定一個對自己公平「戰場」，來展現對兩岸、國防、台美關係的清晰立場和全面論述。若在台灣對這些重大議題表態，可能會「有理說不清」，陷入藍綠攻防模糊焦點。
透過美國行中，在幾個權威智庫發表演講及座談交流，侯也毫不迴避直球接受問答。美方學者、官員提問，所有問題都是侯一人回應。涉及國防、兩岸、外交、經貿等領域，而回應的內容都很完整，這是為什麼美方學者，對侯的表現普遍讚賞肯定。
馬歇爾計畫基金會學者葛來儀，是公認親綠的，結果聽了侯友宜的演講並交流對話後，還出來稱讚侯：準備得很充分，面對問題不迴避，對問題進行了非常全面的論述，「這真的是一次出色的對話」」。AIT前主席卜睿哲則說，侯直接與美方專家交談，內容非常充實，雙方都獲益良多，與侯交流談話非常實質、直接且細節，侯也很清楚台美之間的共同利益與擔憂。
美國重量級智庫傳統基金會(The Heritage Foundation)亞洲研究中心研究員孔明尚（Michael Cunningham)，被訪問時表示，侯友宜日前「在《外交事務》（Foreign affairs）上發表的文章非常好，讓他們得以很清楚地了解侯及國民黨現在所採取的立場」。「侯也很清楚地回應美方關注的問題。經過這次座談會，有助於華府學者更了解侯和他的政黨。」
自己好不好？侯友宜不是靠自我宣傳，而是經由訪美，與當地權威中國及兩岸問題專家交流對話，讓專業客觀，有龐大影響力的美方學者來點讚肯定，讓美國政府對侯有信心，也讓台灣綠營對手無法攪局扯後腿。
雖然，大多是閉門交流活動，對外透露的全面資訊不多，但侯還是展現不少亮點。侯在華府智庫的一場交流活動中，首次發表了他處理兩岸關係的「3D戰略」理論，分別為deterrence（嚇阻）、dialogue（對話）、de-escalating（降低緊張、風險），以助實現「台海安定，台灣安全，世界（美國）安心」的宏觀願景，並加以完整說明。
侯強調，「嚇阻」是要透過提高自主國防能力，讓對方不敢輕易啟戰，強調有實力才會有和平，但也要透過對話、交流增加理解，達到降低風險的目的。
同時補充，國民黨追求和平，透過對話達到台海的和平，但不會不切實際、一廂情願，會持續充實自我能力，持續備戰。
侯還承諾，不會將美國支持台灣的安全視為理所當然，要讓美方能夠更認可這樣的夥伴，所以「台灣要做負責任的夥伴，是印太區域的一份子。不會是麻煩製造者，而是風險降低者」。
無論2024大選，各參選人赴美「面試」過場，或是前幾次大選，各黨參選人的美國之行，比較起來，侯友宜的表現確實讓人「驚奇」。一、獲得美方學者一致性高度肯定；二、AIT主席在侯訪問前和訪問中，都熱情協助和參與侯的訪美之行，三、見到並結交，紐約市長等地方首長，近20位各黨派參眾議員。
侯友宜從不打沒把握的仗，也不去辯駁，之前外界對他，鋪天蓋地誇張、抹黑式的猜忌質疑和貶抑。他知道自己的斤兩多少？有沒有能力和實力？來堪當未來大任。
現在，侯再一次，以行動而非口舌，後發制人地證明自己「真材實料」，在最後四個月的選局中，開始奇襲，逆轉狂超對手。
「好好做事」與「戰略智慧」，其實是侯友宜表裡合一的成功基礎。只是，以前大家看到外在因素，卻忽視了內在因素。這2次美、日之行，讓侯友宜有機會顯露他的另一面。在原本外界以為是侯弱勢的領域，他卻能逆轉讓人跌破眼鏡「完勝對手」。
這不是侯選辦營造的宣傳風向，不是國民黨的自嗨，也不是我說的，而是美國學界和政界，對侯友宜這次美國行的客觀綜合評量。
這次美國行，侯的表現以及美方的關聯反應，讓台灣人對他更多了解，並開始引發民意去思考：原來，侯友宜是一個最被低估的總統候選人？是一位最令人安心的總統候選人？是一位對台灣現況最有幫助，能帶來改變的總統候選人嗎！？
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
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