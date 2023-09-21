李昂發文還原「博愛座被拒」經過！痛批「白眼女生」徹底激怒她
關於博愛座讓座問題，過去已經頻爆爭議，今年71歲的知名作家李昂昨（20）日晚間發文抱怨自己在台北捷運遭遇年輕人不願讓座的狀況，更點名點名蔣萬安詢問他的看法，事件引爆爭議；今（21）日李昂再度發文還原事件的前因後果。
記者孫唯容／綜合報導
李昂表示，自己當天在捷運忠義站上車，由於目前在拍一個英文的紀錄片，10月1日又需要趕往法國為小說「鴛鴦春膳」打書，再加上她一向有高血壓心血管的問題，真的是太忙累壞了。自己上車後，問了第一個坐在博愛座的男生，年輕，帶著耳機正在聽音樂，露出非常享受的表情，「我跟他說話的時候他才把耳機拿下來。知道我要求他讓座的時候，漏出一副你奈何不了我的表情，對我說：他身體不舒服。不管我相不相信，我尊重他，如果他選擇說謊的話，那也是他的決定。」
後來，李昂轉向另外2個年輕的女生，看來像高中生，請問他們能不能讓座一下因為是博愛座，但是卻得到非常藐視的、翻白眼的回答，連話都不肯說。李昂表示，自己看了臉書的回應，「有人說他們可能懷孕了，高中生就懷孕了？台灣生育率這麼低，那真的太恭喜了！看看照片，他們像懷孕的樣子嗎？而且懷孕了也可以跟我講。我一定沒話說。」
李昂說，自己沒有戴口罩，也沒有化妝，自己的高血壓因為受到這樣的刺激，一定臉色很難看，旁邊自由座的一位看來五六十歲的女人站起來，說要讓座給自己，非常感謝，因為她看起來也是有坐下來的需要，後來自己選擇在北投站下車，因為是起始站基本上都會有位子坐。
李昂直言，「只要有理由或態度和善，我基本上都尊重，這一個對我不在意三白眼的女生，真正的觸怒了我，讓我發那一篇臉書。」為什麼要問蔣萬安呢？因為隨著台灣的人口老化，這樣的糾紛只會越來越多。那麼，是不是有一個更明確的規範大家都可以遵守？自己要強調一下，這畢竟是博愛座，不是一般的座位，有這樣的機制，希望能有一個大家都能共同遵守的標準。