▲登革熱破8千例　國衛院無人車結合AI滅蚊登國際期刊

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地下道、天溝成死角 南部疫情重災區登革熱由斑蚊為媒介，在我國屬於第二類法定傳染病，由於病媒蚊喜好高溫的習性，疫情流行區域主要分布在熱帶及亞熱帶性氣候國家，全球每年平均超過3億9千萬的人感染。然而，隨著全球氣候暖化以及新冠疫情後的國際與國內人流移動增加，今年初在台灣南部陸續爆發疫情，加上梅雨及颱風更讓挑戰加劇，造成登革熱疫情往中北部城市蔓延，從路邊溝渠或下水道，或是屋頂難以清潔的天溝，都是蚊媒傳染病的防治死角所。
國衛院國家蚊媒傳染病防治研究中心專案助研究員劉韋良從過往研究中發現，許多路邊溝渠或下水道，可能是傳播登革熱的白線斑蚊（Ae. albopictus）、埃及斑蚊（Ae. aegypti）2種病媒蚊的潛在滋生地。
研究團隊與高雄市衛生局、經緯航太公司合作，運用無人車系統，包含一組可實時觀測的有線監控設備及一台可裝載高溫水槍或藥劑噴槍的機械車，履帶設計連崎嶇地形都可行進，經由遙控進入地面下溝渠間等隱蔽或危險區域，準確追蹤病媒蚊的行跡，補足無人航空器無法拍攝到的部分。
溝渠病媒蚊密度指標 由0.62降至0.19經緯航太董事長羅正方表示，無人車系統107年5月至8月期間部署在高雄市5個行政區，並輔以蚊子誘殺桶監測病媒蚊密度，監測出下水道中約有21%有斑蚊蹤跡。經由噴灑殺蟲劑與高溫水槍沖洗後，溝渠病媒蚊密度指標（gravitrap index）由0.62降至0.19，不僅有效降低病媒蚊孳生，同時減少人工勞動成本，並降低接觸病媒蚊的風險，提高工作的安全性。
研究團隊也開發出空中噴藥無人機，能尋找隱性孳生源，並利用空拍影像判讀積水潛在位置並進行噴藥，今年疫情期間前進嘉義園區。
▲空中噴藥無人機能尋找隱性孳生源，並利用空拍影像判讀積水潛在位置並進行噴藥。（圖／國家衛生研究院提供）
劉韋良表示，無人車系統還有持續優化的可能性，台灣地狹人稠、都市林立，若能搭配航空無人機與地下無人車系統同時進行空中、地面及地底的觀測監控，可更完整的掌握城市中病媒蚊孳生情形，更精準地進行化學及生態防治措施，有效降低登革病毒傳播的機會。
防治登革熱3撇步國衛院在此次疫情中主要扮演智庫，多次派員協助病媒蚊監測化學成效評估，並協助媒合地方政府與空拍無人機廠商合作，找尋天溝或空屋頂樓水塔等人力難以巡查的隱性孳生源，針對高處天溝積水處及防火巷投擲防治藥物，防堵疫情擴散。並提醒民眾做好登革熱防治工作：
- 無論屋內或屋外只要容易積水的地方都是病媒蚊孳生的場所，要記得「巡、倒、清、刷」加強清除孳生源。
- 從事戶外活動時穿著淺色長袖衣褲，並使用政府機關核可含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分之防蚊藥劑，做好防蚊措施，以減少病毒再傳播的可能。
- 如經醫師診斷感染登革熱，請多休息多喝水，遵照指示服藥。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59286
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