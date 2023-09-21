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921地震24年了！發生時間、傷亡回顧　連台北「東星大樓」都倒塌

▲1999年9月21日凌晨1時47分，釀成重災的921大地震發生，至今已過了24年，對經歷過的民眾來說仍歷歷在目。（圖／翻攝維基百科）
▲1999年9月21日凌晨1時47分，釀成重災的921大地震發生，至今已過了24年，對經歷過的民眾來說仍歷歷在目。（圖／翻攝維基百科）

記者張志浩/綜合報導

1999年9月21日深夜，沈睡已久的車龍埔發生錯動的能量釋放，一場芮氏規模7.3的強震，以南投集集為震央向外傳遞能量，驚醒許多睡夢中的台灣人，甚至一瞬間造成多棟房屋倒塌、帶走許多條寶貴的生命。從此9月21日被定為台灣的「國家防災日」，《NOWnews》整理回顧，當年921大地震的相關歷史。

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🟡921大地震是民國幾年、 發生時間？
921大地震發生在西元1999年、民國88年的9月21日，詳細時間為凌晨1時47分。當時全台大多數民眾都處於熟睡階段，突如其來的劇烈搖晃導致多棟房屋倒塌，也讓許多人來不及逃生，且替後續救災衍生強大的不便。

🟡921地震規模幾級？
經過事後調查，921大地震的芮氏規模高達7.3級，而美國地質調查局測得「地震矩規模」則為7.6至7.7，在震度部分，南投測得7級，雲林、台中、嘉義也有6級震度，且當時中央氣象局原本只將地震震度分級分成0級到6級，在921大地震嚴重肆虐後，和專家共同研討，最後再增加1個震度分級。

▲車籠埔斷層發生錯動，在1999年9月21日凌晨，突發芮氏規模7.3地震。（翻攝自報地震 - 中央氣象局臉書）
▲車籠埔斷層發生錯動，在1999年9月21日凌晨，突發芮氏規模7.3地震。（翻攝自報地震 - 中央氣象局臉書）
🟡921地震死亡人數？
據後續統計，921大地震共造成2417人罹難，其中以台中縣為最多、南投縣次之，全台5萬1711棟房屋全倒、5萬3768棟房屋半倒。921主震發生後的1個星期內，總計有8次芮氏規模超過6的餘震， 1個月內發生約1萬餘震，其中有感餘震將近400次，直到1999年11月底，總計餘震發生了多達1萬4600次。

🟡為何每年921都有國家級警報？
台灣24年前歷經921大地震後，便將9月21日訂為國家防災日。國家級警報今天（21日）會響起，全國將進行防災演習，分別有地震速報及海嘯警報演練訊息測試。民眾收到訊息時，不要慌張，並配合演練。

▲中央氣象署在上午9時21分發送「地震速報」訊息測試，接著上午10時向沿海地區民眾發送「海嘯警報」訊息測試，提醒民眾自行演練避難相關措施。（圖／翻攝自「報地震 - 中央氣象署」臉書粉專）
▲中央氣象署在上午9時21分發送「地震速報」訊息測試，接著上午10時向沿海地區民眾發送「海嘯警報」訊息測試，提醒民眾自行演練避難相關措施。（圖／翻攝自「報地震 - 中央氣象署」臉書粉專）
🟡921震垮東星大樓
在921大地震當天，地下2層，樓高12層的東星大樓是台北市受災最嚴重、也是唯一倒塌的建物，東星大樓位於八德路虎林街口，當年一共造成87人罹難，也是921大地震傷亡人數最多的獨棟大樓。後續專家也推測，由於台北盆地四面環山，讓地震波得以聚集，且台北盆地土質鬆軟導致「場址效應」，進而讓震度放大釀成災情。

▲1999年9月21日凌晨1時47分，芮氏規模7.3的強震以南投集集為震央向外傳遞能量，造成超過2000人死亡，5萬多棟房屋倒塌。（圖／翻攝維基百科）
▲1999年9月21日凌晨1時47分，台北東星大樓不敵芮氏規模7.3的強震倒塌，造成87人罹難。（圖／翻攝維基百科）
🟡維冠大樓倒塌
在歷經921大地震多棟大樓倒塌後，2016年再傳出驚悚的類似事故，2016年2月6日，高雄美濃發生芮氏規模6.6地震，當時整棟大樓先上下搖晃、再左右擺盪，約7、8秒後平靜了一下，不久大樓底下發出巨響，整棟大樓全部側倒，釀成115人死亡、96人受傷，其中175人生還。

🟡摩洛哥地震
時間拉回到近期，在台灣921大地震24週年前2週，2023年9月8日，摩洛哥地區發生地震矩規模6.8地震，地震造成2946人死亡、5674人受傷，不僅如此，地震也導致當地電力系統中斷，甚至引發山體滑坡。19分鐘後又發生規模4.9餘震，增加救災難度。

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