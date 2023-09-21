打6萬通電話搶訂不二坊蛋黃酥！1500顆鋪滿全客廳 霸氣戰果曝光
彰化老字號排隊名店「不二坊」蛋黃酥，於上個月開始上午9點起開放中秋節電話預訂，但包含記者在內每次撥電或總是無法成功。日前就有民眾表示，號召家族成員共撥了6萬通電話，終於成功訂到1500顆蛋黃酥。該民眾蔡女前天也終於如願取到貨，超多盒排列在家中客廳，金黃色的蛋黃酥彷彿成為了「黃金地磚」，畫面堪稱超狂、超壯觀。
記者葉盛耀/綜合報導
彰化「不二坊」蛋黃酥自上個月16日開始接受電話預訂，每天分兩時段開放中秋節電話一星期內訂單。雖現今「不二坊」已公告「中秋訂單已額滿，不再接受訂購」。但台中有名蔡姓女子之前因送禮需求，曾號召家族成員下載自動重撥App，以10多支電話花兩天半時間連撥彰化「不二坊」蛋黃酥電話，才終於成功訂到最大限制量的1500顆蛋黃酥，據悉，此訂單總共花了7萬5000元。蔡女收到貨之後，將滿滿的蛋黃酥排放在客廳拍照，雖然底下有墊著東西，但是由上往下看，彷彿是家裡地上舖上了「黃金色蛋黃酥地磚」。
而「不二坊」也已公告「中秋訂單已額滿，不再接受訂購」，並提到僅有9月27日至9月29日這三天，將開放門市販售。其實除了「不二坊」，中部依舊有不少知受好評的店家，如據傳與彰化「不二坊」是親戚的台中「不二糕餅」，強調是祖傳老配方。門市公告中秋訂單已滿，即日起~9月28日於台北SOGO復興館B3舉行快閃活動，每人限購5盒，每日限量供應，售完為止。
另外還有據說是被彰化人喻為「一生中必吃」的老店蛋黃酥「新口味蛋黃酥」，今年也有進駐台北SOGO忠孝館，即日起至9月29日於B2 Fresh Club，每日限量提供500盒的蛋黃酥中秋禮盒，每人限購2盒。