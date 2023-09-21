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快訊／政院通過《最低工資法》草案　CPI年增率列應參採指標

▲行政院會今日通過《最低工資法》草案，將送至立法院審議。（圖／記者陳威叡攝，2023.09.21）
▲行政院會今日通過《最低工資法》草案，將送至立法院審議。（圖／記者陳威叡攝，2023.09.21）

記者陳威叡／台北報導

為完善最低工資審議機制，保障勞工及家庭生活，行政院會今（21）日通過《最低工資法》草案，將最低工資所需參考的社會經濟指標入法，將各界最具共識「消費者物價指數年增率」（CPI）列為應參採指標，為確保有效落實，明定勞雇雙方議定工資不得低於最低工資，違者最高可處100萬元罰鍰，並得依事業規模、違反人數或違反情節，加重其罰鍰至150萬元。勞動部期盼草案送至立法院後，早日完成立法程序。

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勞動部表示，為完善最低工資審議機制，保障勞工及其家庭的生活，推動《最低工資法》立法，將最低工資所需參考的社會經濟指標入法，並建立最低工資審議會的議事規則及設置研究小組先行評估機制。

勞動部說，草案共19條，重點包括組成「最低工資審議會」定期開會，由勞動部組成最低工資審議會，成員由勞、資、政、學四方委員代表組成，藉由社會對話機制，擬定具有共識的最低工資調整方案。審議會應於每年第3季召開會議，以確保最低工資的調整時程。（草案第7、8、10條）

其次為明確審議參採指標，將最低工資所需參考的經社指標入法，並從現行基本工資審議經驗，將各界最具共識「消費者物價指數年增率」（CPI）列為應參採指標，且定明各項得參採指標，就整體經濟社會情勢通盤考量，使審議機制兼具穩定與彈性。（草案第9條）

第三為完備最低工資議決及核定程序，審議會議決採共識決為原則，如無法達成共識，再以多數決作成決議。並明定最低工資核定公告實施程序，以及行政院不予核定審議通過最低工資時，由勞動部再行召開審議會重審機制，以消除外界對最低工資調整的不確定感。（草案第10、13條）

第四是建立跨領域研究小組先行評估機制，研究小組成員涵括學者專家，以及與國家整體經濟社會情勢相關部會代表。由該小組研究最低工資實施對經濟與就業狀況的影響，並就審議指標數據的變動幅度與未來變化綜合評估，作成相關報告及最低工資調整建議，提供審議會審議參考、聚焦討論。（草案第12條）

第五為確保勞工最低工資權益及處罰違反最低工資事業單位，為有效落實最低工資目的，明定勞雇雙方議定工資不得低於最低工資，如有違者，處2萬元至100萬元罰鍰，並得依事業規模、違反人數或違反情節，加重其罰鍰至150萬元，且公布姓名及限期令其改善，未改善者應按次處罰。（草案第5、17條）

第六是最低工資與基本工資制度順利銜接，為免法律適用產生空窗期，明定最低工資公告實施前，仍然繼續適用原核定的基本工資數額，且首次訂定最低工資不得低於原基本工資，以確保勞工工資權益。此外其他法規有關基本工資規定未及修正者，應適用《最低工資法》最低工資規定。（草案第15、18條）

勞動部表示，《最低工資法》草案送入立法院後，將積極與立法院朝野黨團溝通協調，希望早日完成立法程序。法案通過後，將準備後續工作，特別是建置審議會與研究小組等配套機制。期盼藉由制定專法，讓制度更為健全，達成總統蔡英文穩定明確的調整最低工資，撐住勞工及其家庭經濟生活的承諾。

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