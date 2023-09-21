NOW民調／農業部長陳吉仲請辭獲准！高達81％民眾認同要引咎下台
近期進口蛋爭議不斷，前農業部長陳吉仲也在19日請辭獲准，《NOWnews今日新聞》日前進行3天網路民調「雞蛋爭議搞不定！超思、台農、巴西雞蛋亂象如何收場？」，面對本次農業部「拆蛋」處理態度，有高達81.91％的民眾認為「不妥當，陳吉仲應該道歉、下台負責」。
記者孫唯容／綜合報導
農業部長陳吉仲19日請辭獲准，但強調「專案進口蛋政策沒有錯」；此次NOW民調，從9月18日至9月21日，針農業部處理進口蛋相關爭議，進行為期3天的調查。根據本次民調，網友被問到「超思因為是1人公司，卻進口了超過6成的蛋品而遭到質疑，您認為有沒有問題？」有高達89.86%的民眾認為有問題；有7.75％的民眾則持反對意見，認為沒問題，而沒意見的民眾則落在2.39％。
據了解，巴西在6月28日被農業部公告為禽流感疫區，超思在5月30日裝船最後一批進口雞蛋，針對是否會擔憂這批雞蛋有禽流感風險；有82.9%的民眾會擔心；9.74％的民眾則選擇不擔憂；有5.77％的民眾認為還好；有1.59％的民眾則不抱持意見。
面對盒蛋標示日期與原廠標示的實際到期日不符，台農公司說是依循國產蛋慣例、因此意外出錯；針對本說法，有88.47％的民眾不相信，僅有7.75％的民眾選擇相信；沒意見的民眾則有3.78％。
由於農業部進口雞蛋量過多，導致5402萬顆進口雞蛋要遭到銷毀；有88.27％的民眾認爲這樣的耗損量不合理，不過也有9.74％的人認為屬於合理範圍；對此沒有意見的民眾佔比1.99%。
面對進口蛋諸多爭議，農業部長陳吉仲也在19日請辭獲准，根據本次民調有81.91％的民眾認為陳吉仲處置方式不妥當，應當引咎下台；有9.94％的人認為，雖然處理方式差強人意，但是不到需要下台的程度；有6.65％的民眾則給予陳吉仲支持，認為處理得宜，不需下台；沒有意見的民眾佔比1.59%。