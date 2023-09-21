農業部指示進口蛋液標國產？柯文哲批一蛋之秋：民進黨多糟糕
台中市政府20日查獲2家液蛋製造廠，自6月份起使用來源為土耳其或巴西的進口蛋製造成冷凍殺菌液蛋，但產地卻標示為台灣，到7月底才將產地改回來源進口國；但廠商出面喊冤是農業部出面要求標示台灣。對此，民眾黨主席柯文哲今（21）日表示，從蛋的事件就知道民進黨多糟糕，「怎麼會搞成這個樣子？」，他也挑戰對手民進黨主席賴清德，身為執政團隊的一員，「你要不要出來講話？要不要順便組個調查團去調查？」
記者邱新博／台北報導
進口蛋爭議未解，農業部長陳吉仲、中央畜產會董事長林聰賢辭職下台，蛋20日又爆出農業部疑似指使下游廠商竄改蛋產地。對此，柯文哲今日舉行「長照不苦，我們一起顧」長照政策發表會，在媒體聯訪時表示，「人家說一葉之秋，這是『一蛋知秋』」，從蛋就知道當前民進黨有多糟糕；「怎麼會搞成這個樣子？」從頭到尾沒一件事聽起來合理，一人公司、資本額50萬，然後可以標幾億的生意，停業還沒副業，政府就簽約，「政府可以跟一個還在停業的公司簽約嗎？」
柯文哲說，政府買了1億4000萬顆蛋，到底報廢掉多少，數字都兜不攏；有時5400萬、有時6000萬，剩下蛋到底跑去哪裡，政府怎麼都講不清楚。他認為報廢蛋的數量多寡、有多少流到市面、在哪裡報廢蛋等，政府一定都有紀錄，「但為什麼不敢拿出來？一定有問題。」
柯文哲也直接挑戰賴清德，「你不是執政團隊的一員嗎？你要不要出來講話？要不要順便自己組個調查團自己去調查？」結果現在看到陳吉仲、林聰賢下台，現在22日也不用去立院做專案報告，找個替死鬼擋掉就好。
柯文哲最後表示，「這種有時候我會很生氣」，民進黨當前跟貪污畫上等號，「雞蛋貪污、光電貪污、疫苗貪污、口罩貪污、每條都貪，搞什麼鬼！」賴清德作為執政的一員，這些事情都不知道嗎？都跟賴清德無關？柯文哲也批評，「新潮流不倒 台灣絕對不會好」。