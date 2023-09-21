進口蛋標國產！陳吉仲、林聰賢又挨告了 藍營告發涉嫌教唆犯罪
政府專案進口巴西蛋引發食安疑慮，因台中市政府昨天查獲2家液蛋製造廠，將進口蛋標示為台灣蛋遭送辦，業者無奈表示「農業部的要求，我們敢拒絕嗎？」引發在野黨關注。國民黨立委參選人羅智強、張斯綱、台北市議員王欣儀、律師簡榮宗今（21）日前往台北地檢署，告發甫請辭獲准的前農業部長陳吉仲、前畜產會董事長林聰賢2人涉嫌教唆犯罪。
記者潘千詩／台北報導
羅智強說，陳吉仲、林聰明涉嫌教唆業者將進口蛋標示為「台灣蛋」罪證確鑿，涉及刑事責任，所以要告2人教唆犯罪，從巴西進口蛋、超思的不可思議蛋，每一天都讓人嘆為觀止，無法想像的離譜發展；羅怒嗆「陳吉仲還哭咧！台灣人民才要哭吧！」
藍營告發結束後不久，新黨台北市議員侯漢廷也前往台北地檢署按鈴告發前農業部長陳吉仲、代理部長陳駿季、前畜產會董事長林聰賢、畜牧司長張經緯、副司長李宜謙等人涉嫌教唆犯罪、瀆職、圖利、偽造文書、違反《食安法》、《社會秩序維護法》。
侯漢廷質疑，進口蛋過程，政府都在「說謊」，民進黨不斷包庇超思，護航進口雞蛋議題的原因，要求檢方徹查，超思因進口巴西蛋獲利3800萬之後，金流到底有沒有流入、利益輸送到民進黨相關立委成為政治獻金。