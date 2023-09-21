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台鐵全面清理「普悠瑪、太魯閣號」事故車廂　遺留物合計逾200件

▲太魯閣號事故車廂在上月底竟發現罹難者頭骨與遺物，讓家屬無法接受。（圖／NOWnews資料照片）
▲太魯閣號事故車廂在上月底竟發現罹難者頭骨與遺物，讓家屬無法接受。（圖／NOWnews資料照片）

記者許若茵／台北報導

台鐵今（21）日表示，107年10月21日第6432次普悠瑪號列車出軌事故、110年4月2日第408次太魯閣號列車出軌事故已完成勘驗與全面清理，遺留物部分第6432次普悠瑪號事故車廂計35件，第408次太魯閣號事故車廂計170件，已於官網公告招領。

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行政院為瞭解2次重大事故發生迄今，相關機關對於事故調查及車廂保存的過程，9月6日召集相關單位與會檢討，決議檢警單位或運安會將事故車廂發還台鐵局時，應共同點交並建立完整點交紀錄，避免遺漏任何物件，事故車廂完成點交程序後，應由台鐵局邀集家屬代表、檢警、運安會或專業人士等進行車廂全面清理檢視作業，各方確認無虞後，再將車輛保留作為安全教育使用。 

台鐵說明，第一階段車廂勘驗於9月1日、4日、5日由桃園地檢署、基隆地檢署指揮鐵路警察局及台鐵局等相關單位在富岡基地及七堵調車場完成第408次事故車廂勘驗工作。 

第二階段車廂勘驗及後續處理於9月11日宜蘭地檢署在富岡基地會同臺鐵局及警察等相關單位完成第6432次事故車輛1至8車勘驗工作。 

9月12日由桃園、基隆地檢署指揮刑事警察局及鐵路警察局，會同台鐵局及運安會等相關單位在富岡基地（7~8車）及七堵調車場（1~6車）完成第408次事故車廂勘驗工作。 

第三階段台鐵局進行車廂全面清理，9月15日由台鐵局邀集罹難者家屬、宜蘭地檢署、鐵路警察局、運安會及內政部消防署等單位於富岡基地辦理第6432次普悠瑪號1至8車廂全面清理工作。 

9月18日由台鐵局邀集罹難者家屬、花蓮、桃園、基隆地檢署、鐵路警察局、運安會及內政部消防署等單位，於富岡基地（7~8車）及七堵調車場（1~6車）理第408次太魯閣號事故車廂全面清理工作。 

統計歷次勘驗及全面清理結果，台鐵表示，遺留物部分第6432次普悠瑪號事故車廂計35件，第408次太魯閣號事故車廂計170件，台鐵已於官網公告招領；另疑似遺骸部分，因偵查程序不便公開，依交通部「陸上交通事故災害防救業務計畫」由檢察官移請法醫研究所鑑定，確定罹難者，再由地檢署通知家屬，將全力持續關懷並協助家屬辦理後續事宜。

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