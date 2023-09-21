進口蛋風波延燒！農業部提專案報告　拋五精進措施

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農業部指出，農曆年後因應氣候與疫病影響，全球高病原性禽流感疫情擴散，加上俄烏戰爭造成國際飼料價格大漲，國內雞蛋生產不足，造成消費者買不到蛋，國內蛋價上漲，且衍生黑市價格高漲，影響一般的民眾民生消費與店家業務營生，造成民怨。政府採限時限地原則實施專案進口政策，開放12個國家專案進口雞蛋。專案進口雞蛋由政府調度，可保障消費者權益，並避免影響國內產地價格及維護蛋農收益。
農業部指出，以3到7月進口1億4千多萬顆雞蛋量來說，使得消費者減少購買雞蛋支出，創造整體政策效益達到60億元，高達10倍以上，雞蛋專案進口後，國內雞蛋黑市價格也因此得以消弭及維持平穩。
農業部解釋，專案進口雞蛋均依國內衛生及檢疫規定辦理進口，輸入蛋品須檢附出口國官方衛生證明文件，除須符合我國檢疫規定外，輸入時並採逐批抽驗合格，才可通關放行。政府加強邊境把關，食藥署如檢出不符我國衛生安全規範進口雞蛋，均於邊境外退運銷毀，不會進入國內市場。
農業部說明，針對專案進口雞蛋不實報導，已公布專案進口貿易商、數量、來源國、到岸價格、政府吸收差額、與貿易商合約、整體專案進口雞蛋流向、中央畜產會倉儲地點等資訊，為了讓社會大眾可以清楚查閱，了解專案進口雞蛋政策目的與執行過程，在農業部網站已有公開專案進口雞蛋專區。
此外農業部表示，為確保進口蛋正確標示與衛生安全，農業部本周一已主動公布中央畜產會冷鏈倉儲地點，並提供各縣市政府轄內的蛋品流向資訊。農業部已會同衛福部食藥署自前天起，連續3天展開聯合稽查，協助地方政府衛生單位稽查，以確保過期進口雞蛋不會流入市場或進行加工。農業部也將就有效日期、文件紀錄保存、倉儲管理等面向，協助業者建立正確管理概念，並輔導國內雞蛋洗選業者提升對食安法規的認知。
農業部指出也提出五項精進措施，在專案進口雞蛋方面，首先是現有及未來專案進口雞蛋釋出原則，既有庫存專案進口殼蛋不再釋出上架，以調度加工為主，本次專案進口殼蛋也以調度加工為主。未來若有需要專案進口殼蛋，原則上在出口國即洗選包裝，全程冷鏈。
其次為每批進口雞蛋皆配合食藥署登錄並定期公布。每批進口蛋，從進倉、洗選、加工流向，定期彙整調度數量及洗選業者名單，提供衛生單位稽查，以確保過期進口雞蛋不會流入市場。
在國內產業措施方面，第一為建立全國雞蛋通路冷鏈體系， 持續推動蛋品冷鏈輔導計畫，輔導產銷業者建置冷藏（凍）庫與冷藏（凍）車廂等冷鏈設施設備，提升蛋品品質及強化蛋品調度效能。
其次是精進國內雞蛋產銷資訊統計調查。每周持續滾動調查，建立雞蛋產銷資訊平台，提供即時資訊，透過多元化分析，包括蛋雞生產資訊、雞蛋生產量、洗選雞蛋逐顆噴印數量與原料蛋進貨量、種雞場實際進口量等資訊。最後一項精進措施則是農業部配合食藥署執行聯合稽查洗選場和加工廠。
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