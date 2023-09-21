民進黨批侯友宜沒國際觀 侯辦駁斥：提3D戰略論述獲得美方支持
民進黨秘書長許立明昨日批評國民黨總統參選人侯友宜接受外媒專訪或相關論述，都抄襲總統蔡英文、副總統賴清德，是沒有國際觀的人。對此，侯友宜競選辦公室發言人陳柏翰反擊，侯友宜訪美期間所提出的嚇阻、對話、降低風的「3D戰略」，是在堅決維護中華民國主權地位的基礎上，建構台海的和平與穩定，所謂3D論述更與賴清德的台獨立場大相逕庭，更遑論「抄襲」已經是民進黨顯著的專長與標籤，其他人真的難以望其項背。
記者余祥／台北報導
陳柏翰指出，侯友宜在美國智庫演講以及投書「外交事務」（Foreign Affairs）期刊，首度正式提出以嚇阻（Deterrence）、對話（Dialogue）、降低風險（De-escalation）所組成的「3D戰略」，旨在強化自我國防能力來嚇阻大陸動武，並且也必需兼顧與對岸進行對話與重建互信基礎，進而恢復議題性交流，才能有效的維持台海間的和平穩定。事實上，這些論述也獲得許多美國學界或政界人士的認同與支持。
陳柏翰強調，反觀蔡英文總統的四個堅持或賴清德的四大支柱，不僅內容空泛流於口號，也未能符合中華民國憲法的規範或精神。尤其賴清德一向自詡是務實台獨工作者，甚至主張要走入白宮完成政治目標，成為台海局勢的不安定因素，無怪乎國際間有所謂「疑賴論」聲音的出現。侯友宜堅決反對一國兩制，也堅決反對台獨，道不同不相為謀，如何抄襲民進黨的台獨堅持或支柱?
陳柏翰說，若要談到抄襲，民進黨內不僅前有鄭文燦及林智堅市長發生論文抄襲事件，最近連賴清德主席的愛將蔣絜安也遭校方認定抄襲而被撤銷學位。此外，日前侯友宜公布一系列包括廢除巴士量表、全國老人健保免費等的政見，民進黨政府隨即就毫不客氣的跟進採用，就和論文一樣，也不註明出處。民進黨已經是家喻戶曉的抄襲王，卻反控侯友宜抄襲其論述，這簡直是荒謬至極，睜眼說瞎話。