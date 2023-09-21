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美Fed放鷹！專家看新台幣不至貶破32.5元　反建議美元可這樣操作

▲新台幣兌美元今（21）日盤中重貶逾1角，並貶破32.1元，中午暫收32.128元。（圖／記者朱永強攝）
▲新台幣兌美元今（21）日盤中重貶逾1角，並貶破32.1元，中午暫收32.128元。（圖／記者朱永強攝）

記者顏真真／台北報導

美國聯準會（Fed）公布最新聯邦公開市場委員會（FOMC）會議結果，一如市場預期維持利率不變，但為抑制居高不下的通膨，暗示今年仍可能再升息，美元指數一度逼近106，亞洲主要貨幣包括日圓等兌美元全倒，新台幣兌美元今（21）日盤中大貶逾1角，並貶破32.1元。不過，外匯專家認為，市場過度反應，美元短線差不多已到滿足點，再漲有限，或許會見106，可是站不穩，而新台幣兌美元在3大原因支撐下，也不至於貶破去年10月底低點32.35元，若半年內有新台幣資金需求，反而可趁此拋匯換些新台幣，「32元是不錯價位」。

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美國去年3月起積極升息，隨著通貨膨脹降溫，近幾個月明顯放慢升息腳步，9月例會後也公布最新利率決策，聯邦資金利率目標區間保持在2001年初以來最高的5.25%至5.5%，但不排除日後調高利率，「堅定致力」讓通膨率回歸目標2%。聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在會後記者會強調，今年是否會再升息尚無定論，一切依後續數據而定，但多數官員認為可能需要進一步調高利率。

在美國聯準會放鷹後，美元指數一度衝上105.69，亞洲主要貨幣兌美元全倒，新台幣兌美元今日早盤也貶破32.1元，一度來到32.133元，重貶1.11角，中午暫收在32.128元，仍貶值1.06角。

台新銀行首席外匯策略師陳有忠今日受訪《NOWnews今日新聞》採訪時分析，這是市場過度解讀聯準會的會後聲明，其實這只是事後追認，早在事前聯準會官員就已有相關鷹派談話，市場也預期11月還會再升息，只是近來國際油價又上漲，引發市場對通膨再起的擔憂，也讓原本市場預估11月升息機率低於5成，現在攀升至7成，市場預期明年降息時程也往後延。

不過，陳有忠認為美元短線也差不多到滿足點，也許美元指數會升破106，但站不穩，畢竟升息效應一直在遞減，即便11月再升息，也在市場預估之內，尤其歐洲央行已暗示可能是最後一次升息，歐元回吐之前漲幅，而美國聯準會即便還沒鬆口，市場也會關注11月美國聯準會相關動作及言論，若屆時油價沒再上去，通膨也沒再飆高，美國聯準會有可能跟歐洲央行一樣透露升息終結的訊息，一旦有相關談話，美元就差不多了，短線再漲有限。

至於新台幣兌美元今日盤中貶破32.1元，是否會向32.5元靠攏 ？匯銀人士認為不會貶到32.5元，在去底10月波動低點32.35元會有反壓支撐，要貶破這價位不容易，況且中央銀行也會想辦法阻貶。陳有忠也提到，在台灣經濟基本面慢慢改善及對美國有所交代之下，新台幣要大幅走貶不易，尤其出口已觸底，8月已從雙位數負成長變個位數，中國情況也穩住，第3季又是傳統出口旺季，第4季也是旺季，經濟不會這麼糟了。

此外，台灣之前已被美國列入匯率操縱觀察名單，台灣對美出口順差仍大，美國一定會緊盯新台幣，央行多少要阻檔一下匯價，不可能讓新台幣再貶下去，再加上台灣8月消費者物價指數（CPI）又重回2%以上，通膨壓力仍在，若新台幣持續走貶，也會有輸入性通膨壓力。

由於今日下午台灣央行也將召開理監事會，目前市場多預期央行不會再升息，陳有忠也認為利率不會動，畢竟景氣沒這麼好，若通膨仍高又不升息，新台幣就不能貶太多，因此，預期市場「老大」都會出來踩一下剎車。不過，陳有忠建議，若有新台幣需求的人，目前手上握有美元部位，可以趁這時拋匯獲利了結，換回一些新台幣，「32元是不錯的價格」。

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