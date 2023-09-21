美Fed放鷹！專家看新台幣不至貶破32.5元　反建議美元可這樣操作

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在美國聯準會放鷹後，美元指數一度衝上105.69，亞洲主要貨幣兌美元全倒，新台幣兌美元今日早盤也貶破32.1元，一度來到32.133元，重貶1.11角，中午暫收在32.128元，仍貶值1.06角。
台新銀行首席外匯策略師陳有忠今日受訪《NOWnews今日新聞》採訪時分析，這是市場過度解讀聯準會的會後聲明，其實這只是事後追認，早在事前聯準會官員就已有相關鷹派談話，市場也預期11月還會再升息，只是近來國際油價又上漲，引發市場對通膨再起的擔憂，也讓原本市場預估11月升息機率低於5成，現在攀升至7成，市場預期明年降息時程也往後延。
不過，陳有忠認為美元短線也差不多到滿足點，也許美元指數會升破106，但站不穩，畢竟升息效應一直在遞減，即便11月再升息，也在市場預估之內，尤其歐洲央行已暗示可能是最後一次升息，歐元回吐之前漲幅，而美國聯準會即便還沒鬆口，市場也會關注11月美國聯準會相關動作及言論，若屆時油價沒再上去，通膨也沒再飆高，美國聯準會有可能跟歐洲央行一樣透露升息終結的訊息，一旦有相關談話，美元就差不多了，短線再漲有限。
至於新台幣兌美元今日盤中貶破32.1元，是否會向32.5元靠攏 ？匯銀人士認為不會貶到32.5元，在去底10月波動低點32.35元會有反壓支撐，要貶破這價位不容易，況且中央銀行也會想辦法阻貶。陳有忠也提到，在台灣經濟基本面慢慢改善及對美國有所交代之下，新台幣要大幅走貶不易，尤其出口已觸底，8月已從雙位數負成長變個位數，中國情況也穩住，第3季又是傳統出口旺季，第4季也是旺季，經濟不會這麼糟了。
此外，台灣之前已被美國列入匯率操縱觀察名單，台灣對美出口順差仍大，美國一定會緊盯新台幣，央行多少要阻檔一下匯價，不可能讓新台幣再貶下去，再加上台灣8月消費者物價指數（CPI）又重回2%以上，通膨壓力仍在，若新台幣持續走貶，也會有輸入性通膨壓力。
由於今日下午台灣央行也將召開理監事會，目前市場多預期央行不會再升息，陳有忠也認為利率不會動，畢竟景氣沒這麼好，若通膨仍高又不升息，新台幣就不能貶太多，因此，預期市場「老大」都會出來踩一下剎車。不過，陳有忠建議，若有新台幣需求的人，目前手上握有美元部位，可以趁這時拋匯獲利了結，換回一些新台幣，「32元是不錯的價格」。