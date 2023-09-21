徐乃麟本週六娶兒媳霸氣包辦300萬婚宴 胡瓜、曾國城等大咖到場
綜藝大哥徐乃麟的兒子徐新洋，本週六（23）日將在台北美福飯店迎娶俄羅斯女友宋蕊安（Soa）。今（21）日徐乃麟出席廚餘機產品發表記者會，開心曝光兒子婚禮細節，預計花費約300萬，徐乃麟也霸氣包辦，「基本上我當然要盡父親一點責任，那他們能夠自己cover就自己cover」。並透露，藝能界朋友像是方芳芳、胡瓜、曾國城、熊熊、瑤瑤都會到場。
記者黃盈容／台北報導
徐乃麟本週將娶兒媳婦，今出席活動心情格外好。他表示，將為兒子獻唱經典老歌〈Love me with all your heart〉。徐乃麟笑說，徐新洋應該很緊張的是致詞環節，「因為他總是要謝謝Soa的父母親，把他交到他手上，當然要謝謝我們養育之恩，還有謝謝很多的親朋好友」。
至於有無送兒子房子當新婚禮，徐乃麟打趣說，「房子我沒這個能力送但是有送他一個很美滿的家庭」。另外他其實霸氣包辦了婚禮所有費用。婚宴預計席開36桌，徐乃麟表示，他與徐新洋的藝人朋友們只大約佔3、4桌，其他都他親友。宋蕊安家人也已在前天晚上從俄羅斯飛的10多鐘頭抵台，按俄羅斯習俗，新娘將在婚宴與爸爸共舞。
已有外孫的徐乃麟，也希望兒子能趕快再添孫，「因為到現在我們體力還可以帶未來的孫子，我覺得身體還能夠負荷的時候，他們早點生」。他今年活動特別多，幾乎2週就現身，徐乃麟樂喊，是因為外孫帶財。
而話鋒一轉，被問關於近來熱議的「雞蛋問題」，徐乃麟也開罵，「我是覺得滿離譜的，因為蛋是每個人幾乎每天會吃得到，最基本的我們在生活上食物都把關不好的話，我們怎麼敢期待，在別的一些食安問題上，能夠做得更好」。他老婆的烘焙坊則因選擇台灣雞蛋，雖一顆貴1、2塊，但品質較有保證，也未受這波雞蛋風波影響。