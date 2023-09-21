NASA：小行星貝努2182年或撞上地球　機率0.037%

我是廣告 請繼續往下閱讀
專家在發表於ScienceDirect資料庫的研究報告中說，貝努每6年就會經過地球1次，曾在1999年、2005年與2011年與地球有過親密接觸。
科學家說，貝努在2182年前撞上地球的機率為1/2700，相當於0.037%。
2020年10月，NASA探測器歐塞瑞斯號曾短暫觸碰貝努表面，採集樣本後再遠離這枚小行星。歐塞瑞斯號在太空收集到的第一個小行星樣本於今年9月17日送回地球，降落在美國猶他州。這是NASA第一個這類任務。
天體物理學家奧魯塞伊（Hakeem Oluyesi）告訴美國廣播公司新聞網（ABC News），這將改變人們對太陽系起源的認知。
他說：「這是純粹、未受汙染的物質，可揭開太陽系初期的秘密。科學家也期盼能找到生物分子，或甚至是生命前驅分子，儘管希望不大。」
根據自然科學網站IFLScience，如果貝努撞擊地球，將釋出1200百萬噸的能量，為大多數人造核武能量的24倍。
科學家2019年披露，導致恐龍滅絕的小行星能量是原子彈的100億倍。專家在大塊岩石中發現證據，顯示這種小行星的撞擊力道足以引發野火、海嘯與爆炸，導致大量塵埃布滿大氣層，進而遮蔽陽光。（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1120921