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《女人我最大》年度飾底賞冠軍極光CC霜　首波預購當週銷售一空

▲《女人我最大》年度最佳飾底賞一名，今年由蓓朵娜「極光CC霜」拿下。（圖／品牌提供）
▲《女人我最大》年度最佳飾底賞一名，今年由蓓朵娜「極光CC霜」拿下。（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

現代人生活忙碌，比起過去瓶瓶罐罐，繁複多工的保養與底妝，近來更流行輕薄底妝，大家都希望使用能夠一瓶多效、快速上妝的產品，而一直以來，做為美妝保養指標的TVBS《女人我最大》粉美賞，已經邁入第11年，製作單位每年透過專業的達人老師、專家及網友實測，精心票選出優質的美妝保養，成為大家選購美妝保養品的朝聖指南。

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今（2023）年的評審陣容，不僅有保養天后柳燕、彩妝天后游絲棋、保養美妝專家Sam，以及博士級保養專家Daniel（丹楓）、小布老師等超過50位專家加入評選，公信力十足。而令許多網友敲碗期待的年度最佳飾底賞一名，今年由蓓朵娜「極光CC霜」拿下，不只如此，「極光CC霜」同時也榮獲《女人我最大》粉美賞年度永續選品，採用不傷害環境的保養修護成分，愛美的同時，也能替地球盡一份心力。
 

▲極光CC霜榮獲《女大》粉美永續獎，採用不傷害環境的保養修護成分。（圖／品牌提供）
▲極光CC霜榮獲《女大》粉美永續獎，採用不傷害環境的保養修護成分。（圖／品牌提供）
這次《女人我最大》粉美賞激推「極光CC霜」，也讓首波預購數量迅速搶購一空。這款評審一致青睞的「極光CC霜」，來自法國時裝週指定使用品牌蓓朵娜，小布老師愛用推薦，不僅水潤質地蘊含頂級保濕能量，內含極地雪山的極地雪藻、南非沙漠的復活草、亞熱帶草原積雪草等成分，有助於調理肌膚健康，防禦陽光及外在環境對肌膚的傷害，讓妝感突破新極限，保養、底妝、防曬三效合一，即便頂著豔陽高溫，也能營造輕妝高防曬、清爽不油膩的效果。「智慧光感校色科技」，還能隨環境自動校正膚色，呈現最完美的裸妝美肌，只要輕薄擦上可以明顯提亮膚色，打造無瑕又自然的輕透底妝。
 

▲(左)田中千繪、(右)楊淨宇為極光CC霜年度代言人。（圖／品牌提供）
▲(左)田中千繪、(右)楊淨宇為蓓朵娜年度代言人。（圖／品牌提供）
蓓朵娜也找來了田中千繪以及療癒女聲楊淨宇做為年度代言人，這款「極光CC霜」就連國際模特兒也愛用推薦，首波預購數量迅速搶購一空，也讓大批網友哀號沒買到，現在蓓朵娜也緊急加開第二波預購，想要擁有跟田中千繪、楊淨宇一樣的無瑕輕透底妝，可千萬不要錯過粉美賞推薦，用美麗抗戰夏日高溫。
 

▲首波預購數量迅速搶購一空，現在蓓朵娜也緊急加開第二波預購。（圖／品牌提供）
▲首波預購數量迅速搶購一空，現在蓓朵娜也緊急加開第二波預購。（圖／品牌提供）

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