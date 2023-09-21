《女人我最大》年度飾底賞冠軍極光CC霜　首波預購當週銷售一空

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這次《女人我最大》粉美賞激推「極光CC霜」，也讓首波預購數量迅速搶購一空。這款評審一致青睞的「極光CC霜」，來自法國時裝週指定使用品牌蓓朵娜，小布老師愛用推薦，不僅水潤質地蘊含頂級保濕能量，內含極地雪山的極地雪藻、南非沙漠的復活草、亞熱帶草原積雪草等成分，有助於調理肌膚健康，防禦陽光及外在環境對肌膚的傷害，讓妝感突破新極限，保養、底妝、防曬三效合一，即便頂著豔陽高溫，也能營造輕妝高防曬、清爽不油膩的效果。「智慧光感校色科技」，還能隨環境自動校正膚色，呈現最完美的裸妝美肌，只要輕薄擦上可以明顯提亮膚色，打造無瑕又自然的輕透底妝。
蓓朵娜也找來了田中千繪以及療癒女聲楊淨宇做為年度代言人，這款「極光CC霜」就連國際模特兒也愛用推薦，首波預購數量迅速搶購一空，也讓大批網友哀號沒買到，現在蓓朵娜也緊急加開第二波預購，想要擁有跟田中千繪、楊淨宇一樣的無瑕輕透底妝，可千萬不要錯過粉美賞推薦，用美麗抗戰夏日高溫。
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