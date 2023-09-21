進口蛋爭議　郭台銘拋「捍衛食安三枝箭」政見：補足稽查人力缺口

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郭台銘說，民進黨政府洋洋灑灑的「食安五環」政策，淪為華麗辭藻，經不起檢驗，農業部淪為食安破口的元兇。郭台銘批，「沒有能力解決食安問題的政府，就是無能的政府；沒有能力提供食安品質的總統，就是失格的總統！」
因此，郭台銘提出「捍衛食安三枝箭」，盼捍衛台灣人民的基本人權。第一箭、補足食安稽查人力缺口。郭台銘承諾，要將邊境查驗、地方稽查、海外查廠之食安稽查人力缺口，在兩年內補足，並逐步朝OECD國家的標準邁進。解決食安稽查人力嚴重短缺、超重負擔、超長工時的惡性循環問題。
第二箭、產品履歷AI大數據。郭台銘承諾，將以區塊鏈去中心化、大數據、AI人工智慧的查核技術，建構完整食品與產銷履歷，讓所有的僥倖無所遁形，還給人民食的安心。解決「專案進口雞蛋」加工蛋液產地標示爭議，他說，現行產品履歷以及產品流向有許多破洞，政府就是始作俑者。
第三箭、各縣市微型食安實驗室建構綿密食安網。郭台銘承諾，將依據人口、賣場以及食品加工廠的密度，在全國各縣市設置「微型食安實驗室」，加大稽查量能、加快稽查速度、加強稽查效率，一旦發現食安疑慮，立刻提出示警，並進行更精密的複驗，確保人民食安。
「食安即國安，食安更是基本人權！」郭台銘說，他有能力、有政策、有決心，捍衛台灣人民食的安全，讓孩子、每一個商家、每一位國人，都能在安全、安心的環境下享用每一道美食。