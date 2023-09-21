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進口蛋爭議　郭台銘拋「捍衛食安三枝箭」政見：補足稽查人力缺口

▲進口蛋爭議不斷蔓延，郭台銘今拋出「捍衛食安三枝箭」政見，包括補足食安稽查人力缺口、產品履歷AI大數據，及各縣市微型食安實驗室建構綿密食安網。（圖／記者嚴俊強攝）
▲進口蛋爭議不斷蔓延，郭台銘今拋出「捍衛食安三枝箭」政見，包括補足食安稽查人力缺口、產品履歷AI大數據，及各縣市微型食安實驗室建構綿密食安網。（圖／記者嚴俊強攝）

記者翁子竣／台北報導

農業部「專案進口雞蛋」風波不斷延燒，前農業部長陳吉仲、前中央畜產會董事長林聰賢日前宣布雙雙請辭，仍無法平息民眾對食安質疑。對此，鴻海創辦人郭台銘今（21）日表示，民進黨政府及民代們歌功頌德、逢迎拍馬、自我安慰，未對人民關心的「食安問題」有一絲反省及檢討，這才是真正的「國安危機」。此外，郭也進一步提出「捍衛食安三枝箭」政見，包括補足食安稽查人力缺口、產品履歷AI大數據，及各縣市微型食安實驗室建構綿密食安網。

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郭台銘指出，陳吉仲昨在「惜別會」發表感言，但同時台中市政府稽查發現，農業部代工液蛋製造廠，六月起以土耳其及巴西進口蛋加工成液蛋，離譜是農業部提供「標示樣張」並指示產地標「台灣」，涉嫌假冒產地。他痛批，「雞蛋國家隊」三年前成立，始終未能解決雞蛋產銷供給的缺口，現在更衍生「國家級食安風暴」，加工廠還將進口蛋及國產蛋混和加工，製成未殺菌液蛋，賣給團膳業者流入校園。

郭台銘說，民進黨政府洋洋灑灑的「食安五環」政策，淪為華麗辭藻，經不起檢驗，農業部淪為食安破口的元兇。郭台銘批，「沒有能力解決食安問題的政府，就是無能的政府；沒有能力提供食安品質的總統，就是失格的總統！」

因此，郭台銘提出「捍衛食安三枝箭」，盼捍衛台灣人民的基本人權。第一箭、補足食安稽查人力缺口。郭台銘承諾，要將邊境查驗、地方稽查、海外查廠之食安稽查人力缺口，在兩年內補足，並逐步朝OECD國家的標準邁進。解決食安稽查人力嚴重短缺、超重負擔、超長工時的惡性循環問題。

第二箭、產品履歷AI大數據。郭台銘承諾，將以區塊鏈去中心化、大數據、AI人工智慧的查核技術，建構完整食品與產銷履歷，讓所有的僥倖無所遁形，還給人民食的安心。解決「專案進口雞蛋」加工蛋液產地標示爭議，他說，現行產品履歷以及產品流向有許多破洞，政府就是始作俑者。

第三箭、各縣市微型食安實驗室建構綿密食安網。郭台銘承諾，將依據人口、賣場以及食品加工廠的密度，在全國各縣市設置「微型食安實驗室」，加大稽查量能、加快稽查速度、加強稽查效率，一旦發現食安疑慮，立刻提出示警，並進行更精密的複驗，確保人民食安。

「食安即國安，食安更是基本人權！」郭台銘說，他有能力、有政策、有決心，捍衛台灣人民食的安全，讓孩子、每一個商家、每一位國人，都能在安全、安心的環境下享用每一道美食。

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