日本妹狠砸173萬整形！換臉變身女神太震撼 「前後對比照」曝光
現代有不少女性為了更符合自己的審美觀，選擇去醫美診所「進廠維修」，整形也變得相當普遍。而日本就有一名叫「かりん」的女子，砸了超過800萬日圓（約173萬新台幣）進行一連串整形手術，她也在推特上詳細紀錄每一項整形項目，並PO出整形前後素顏對比照，驚人變化讓網友們直呼：「錢花得很值得，太可愛了！」
記者賴禹妡／綜合報導
かりん在推特上公開一連串整形史，她詳細紀錄自己的手術項目，包含開眼頭、抽脂、縮鼻翼等一系列整形手術。她為了投資自己的臉蛋，粗估至少花費高達800萬日圓，不過實際手術費用應該遠遠超過這數字，讓她直言：「不想再計算了。」
而かりん不只在日本診所進行整形手術，還特地搭飛機前往韓國動刀，為了愛美不惜一切代價。她也在推特上公開整形前後的素顏對比照，其實かりん還未整形前，長相就十分可愛，不過在手術後，她原先圓潤的臉型變成鵝蛋臉，鼻子更加小巧精緻，雙眼更是大了一倍，連眼神都變得相當有精神，搖身一變成為甜美正妹，變化十分驚人。
照片曝光後，不少網友對かりん的容貌轉變感到驚訝，吸引超過20萬人前來朝聖，紛紛留言「雖然不喜歡人工美女，但這張確實很可愛」、「原本就長得很可愛，但整形後更漂亮了」、「錢花得很值得，太可愛了」。