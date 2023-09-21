921滿24年中橫何時打通？鄭文燦：經費206億需施工13年

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鄭文燦今（21）日與立法院副院長蔡其昌、市議員謝志忠、蔡成圭等人在農業部林業署台中分署雙崎工作站聽取簡報，謝志忠遞交「打通中橫陳情書」表達地方民眾心聲。謝志忠說，山城鄉親殷殷期盼打通中橫，根據科學變異分析，中橫地質將於2015年進入穩定期，崩塌機率小於1%，代表打通中橫的日子已經不遠，他希望復原計畫能克服萬難，加速推動。
公路總局提出中橫復建方案，一是台8線臨37線雙向通行方案，工期95個月：二是中橫上下線配對通行方案，回復地震前通行模式。公路總局谷關工務段長張裕閔於簡報中說明，921地震、72水災重創中橫公路，谷關到德基段交通中斷，此路段多屬山崩與地滑地質敏感區，主要地質災害為落石、岩屑崩滑及土石流。
該計劃工程經費205.6億元，效益為恢復省道台8線正常通行，提供谷關、梨山地區便捷交通服務，並促進地區觀光發展，改善梨山地區農產品的運輸服務條件，但需於環境影響評估階段進行敏感區基地地質調查及安全評估作業。
鄭文燦表示，中橫公路從921地震至今封閉，大梨山居民需要一條安全的路，考量到用路安全、施工成本、環境衝擊、技術難度，目前公路總局以「台8臨37線雙向通行，跨越大甲溪方案」作為優選方案，中期計畫需要10年以上，目前已完成審核，由國發會做最後審議，會把大梨山居民的民生和交通需求放在第一位，完成後要兼顧自然生態條件、地質安全，降低環境衝擊，與氣候變遷共處，讓中橫採安全模式復原。