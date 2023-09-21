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朱國榮棄保潛逃！高院將沒收4億保釋金　胞妹：那我也沒辦法

▲朱國榮妹妹朱佩瑜前往高院開庭（圖／記者潘千詩攝，2023.09.21）
▲朱國榮妹妹朱佩瑜前往高院開庭（圖／記者潘千詩攝，2023.09.21）

記者潘千詩／台北報導

國寶集團總裁朱國榮因涉訟，偵審期間獲5億天價交保，但案件尚未定讞就傳出沒定時向轄區派出所報到，恐怕已棄保潛逃。高院今（21）日下午開庭調查，傳喚朱國榮到案，但只有他的具保人、妹妹朱佩瑜出庭。面對法官詢問為什麼不是朱國榮來？她說「我找不到他」，法官詢問交保金額是妳出的錢？朱女表示，有一部分是，對於其中4億保釋金恐沒收，朱女說，那我也沒辦法。法官庭末諭知候核辦。

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朱女面對法官的提問，包括：他現在住哪裡？家裡有誰？感情狀況？朱女幾乎是一問三不知，只知道朱國榮有一個女兒，法官疑惑這對兄妹是不親近嗎？朱女答稱，確實不親近。

法官質疑，既然不親近，當初為何要替朱國榮具保？且依據刑事訴訟法，拘提不到，保釋金將沒收，妳沒意見嗎？朱女回稱「那我也沒辦法」。

朱佩瑜離開時故意將帽子、口罩戴得密不透風，意圖將臉遮住，不想讓容貌曝光，而她的白色座車開來接她時，轎車駕駛相當兇狠，大聲按喇叭還差點撞到一名記者。

由於朱國榮涉及的罪名為最輕本刑10年以上重罪，法院一旦發布通緝，時效將長達30年。

▲朱國榮妹妹朱佩瑜前往高院開庭（圖／記者潘千詩攝，2023.09.21）
▲朱國榮妹妹朱佩瑜前往高院開庭（圖／記者潘千詩攝，2023.09.21）
朱國榮原名朱子昭，1953年生於中國廣州，18歲到香港加入「大圈仔」，大圈仔是中國黑幫的代名詞，27歲在澳門犯下結夥搶劫運鈔車案，造成運鈔員傷亡，遭中國發布通緝。

朱潛逃馬來西亞，再持假護照來台，期間曾被送綠島感化教育、因涉及槍砲罪入獄，出獄後，改名朱國榮，並自1994年起，從事不良債券生意，專挑低成本、高風險、高報酬標的，手上也陸續擁有多家事業體，不只是《新新聞》大股東，也經營殯葬服務業，但他在股市聲名大噪。

據傳，1984年港片「省港旗兵」的原型就是朱國榮。也因為朱國榮採高槓桿、走鋼索式經營，吃上許多官司。

朱國榮被控，2011至2013年間、2013至2016年間，涉利用人頭兩度炒作龍邦股票，坑殺散戶，一審期間獲4億元交保，家人10多個小時替他具保，財力驚人，二審判處8年，已上訴第三審。

朱另涉台壽保內線交易案，以1億元交保，二審遭判16年，也上訴至第三審。除了5億元保金，高院還限制朱出境、出海，每日到三張犁派出所報到。

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