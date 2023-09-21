物流業者傳還有蛋在海上？鍾易仲、李眉蓁要求農業部說清楚

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鍾易仲表示，陳吉仲下臺前，曾召開記者會說從巴西專案進口最後一批殼蛋到港時間是7月17日，統計今年三到七月已進口1億4531萬顆。然而這些是否就是專案進口的總數？其他國家專案進口蛋是否已全數到貨？這些疑問並沒有全數澄清。
全臺有5400萬顆蛋待銷毀蛋，其中85%藏存在高雄屏東，數量達4413萬顆，陽明海運子公司好好物流就負責藏了1600萬顆。陽明本身就是臺灣最大的航運商，擁有眾多貨輪，貨物到岸後再存到好好物流，完美無縫接軌。巧的是，陽明海運和好好物流董事長都是蘇貞昌任命的，蘇貞昌又出面力挺陳吉仲，然後好好物流又破例為農業部收藏壞蛋，整個「蛋蛋共同體」讓人好奇。現在又傳出還有蛋在海上等著進港，消息是否屬實？陽明海運是否擔任運蛋工作？真相真的需要釐清。
鍾易仲進一步表示，過期蛋已確定要銷毀，卻還「供奉」在高貴的冷鏈倉儲裡面，佔用龐大空間，令許多人感到不解。蛋多存一天就多花一天倉儲費，這筆錢是誰出的？如果是用公帑養壞蛋，這又圖利了誰？此外，5400萬顆蛋的銷毀費用是多少？誰出的？這筆帳都應該說清楚。
李眉蓁也表示，全臺許多縣市已從冷鏈倉儲地點展開進口蛋流向追查，陸續發現進口混國產等混蛋問題，然而高雄市至今只追台農蛋等下游洗選廠商，完全不敢碰關係複雜、背景雄厚的超思公司及好好物流，真不知道是搞錯重點，還是故意包庇？現在許多縣市都在清查進口蛋有無流入學校團膳，因為認真追查，很快都有了答案。然而高雄在這部分卻沒有明確答案，很多家長很擔心。希望衛生局不要只會耍官威、開罰單，更要不畏民進黨內強權，揭露真相。