不再讓勞資喊價！《最低工資法》設研究小組、10個得參採項目曝光

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過去我國基本工資審議委員會，雖然也是由勞、資、政、學四方委員代表組成，但主要還是看勞資雙方協商狀況而定；對於基本工資調幅，審議會多年來的默契為「CPI足額反映，經濟成長率勞資共享」，今年則罕見加入「17項重要民生物資年增率」做為參採指標，並沒有明確訂定參採指標。
勞動部長許銘春日前就表示，《最低工資法》草案一直卡在行政院審查，送不出行政院，最大的原因就是勞資雙方對參採指標沒共識。
而行政院今天通過的《最低工資法》草案將最低工資所需參考的經社指標入法，並從現行基本工資審議經驗，將各界最具共識之「消費者物價指數年增率」列為「應」參採指標；勞動生產力指數年增率、勞工平均薪資年增率、國家經濟發展狀況、國民所得及平均每人所得、國內生產毛額及成本構成之分配比率、民生物價及生產者物價變動狀況、各業產業發展情形及就業狀況、各業勞工工資、家庭收支狀況、最低生活費等10項列為「得」參採指標。
勞動部表示，經查世界各主要國家均未就最低工資之審議以法律訂定計算公式，《最低工資法》草案雖亦未訂定公式，惟考量最低工資之調整，旨在提高勞工及其家庭生活之水準，與勞工必需購買力息息相關之消費者物價指數年增率，應為主要考量調整幅度的因素。
另為求周延，並使審議會能充分衡酌整體經濟社會情勢，再明定審議最低工資並得參採的資料，其中「國家經濟發展狀況」，諸
如經濟成長率、出口總值或景氣燈號等，「最低生活費」是指依《社會救助法》規定公告的金額。
另一項重大的機制是建立跨領域研究小組先行評估機制，草案明定中央主管機關應組成研究小組，研究最低工資審議事宜，研究小組成員包括學者專家6人，中央主管機關、國家發展委員會、經濟部、財政部及行政院主計總處各指派一人。
研究小組應於每年4月向審議會提出最低工資實施對經濟及就業狀況的影響報告，並於審議會召開會議30天前，就「10＋1」審議參採資料提出研究報告及最低工資調整建議，提供審議會審議參考，俾利聚焦討論。
勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛日前提到，《最低工資法》草案中最大變革就是有研究小組，將提出最低工資的建議調整方案，讓勞資雙方可以聚焦討論，不會再像現在有勞資雙方各自「喊價」的情形。