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靠TikTok爆紅！ 澳洲18歲少年開咖啡店追夢　反轉「0客人」命運

▲澳洲一名18歲少年自己開了咖啡店，但開幕當天無人問津，使他十分難過。（圖／翻攝自TikTok）
▲澳洲一名18歲少年自己開了咖啡店，但開幕當天無人問津，使他十分難過。（圖／翻攝自TikTok）

國際中心徐筱晴／綜合報導

現代不少年輕人都有自己創業、「當自己的老闆」的夢想，不過創業除了要有足夠的資金，還需要有非常大的勇氣，可能還需要一點機運。澳洲一名18歲少年在今年7月開了屬於自己的咖啡店，但是在開幕當天，卻一個客人也沒有，他無奈地將沮喪的影片放到網路上後，沒想到20秒不到的影片卻改變他的命運。

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綜合《每日新聞》、《鏡報》等外媒報導，來自南澳阿得雷德德一名18歲少年湯姆（Tom Oswald），在今年7月從學校畢業之後，便打造了一間屬於自己的咖啡店「Homeboy」，儘管他知道要追尋自己的夢想並不容易，但在開幕當天，卻乏人問津，仍令他十分沮喪難過。

湯姆在TikTok上介紹，Homeboy是一家咖啡店兼藝術商品店，可以在這邊享用各式咖啡及餅乾、可頌等烘焙點心，也擺放等待買家的畫作等藝術品。但在開幕當天，他看見門可羅雀的景象，便拍攝了一段TikTok，寫著「開了一家咖啡廳，但沒有任何人來」、「還在等待客人」，從影片中可以看到店內也空無一人，而他的神情也十分沮喪。

不過這短短19秒的影片，隨即引起廣大迴響，至今已經累計超過130萬人觀看，不少網友前往留言「藝術與咖啡？我的最愛」、「太令人難過了，所以請告訴我在哪裡，我才能去光顧」、「30分鐘後到」、「我正在看機票，只為了支持他的咖啡廳」。

而湯姆的故事也吸引許多外媒前往報導，加上TikTok的推波助瀾之下，湯姆的咖啡店在網路上爆紅，附近居民也紛紛前往支持。湯姆後續也在TikTok更新寫下「最忙碌的一週」、「感謝前來支持的人」。

湯姆近來還推出了三明治午餐菜單，十分受到顧客好評。他先前接受媒體採訪的時候，表示他有預料到咖啡店會碰上安靜、沒有客人的時候，他不會為此感到沮喪，「安靜的日子讓我有時間反思、研究，忙碌的日子則教會了我效率的重要性。」

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