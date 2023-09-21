越南籍旅客想買新手機脫團打黑工 首日即遭移民署查獲
移民署南區事務大隊高雄市專勤隊日前接獲線報，在高雄某旅店有越南籍旅客來臺觀光後脫團情事，該隊隨即掌蒐相關事證並成立專案小組調閱監視器分析去向，迅速在數日內將脫團阮男和在臺接應同鄉潘男一同逮獲。阮男表示因看到國中同學潘男在社群軟體炫耀購買iPhone新手機開箱影片，才萌生來臺打黑工念頭，沒想到才剛上工第1天就被移民官查獲，最慘的是新的手機還沒用到幾天，也一併遭到查扣。
記者鄭婷襄／高雄報導
高雄市專勤隊今年3月間接獲線報，高雄市新興區某旅店有越南籍旅客入住後擅自脫團離去，經專案小組現場蒐證、調閱相關監視器，日以繼夜分析查找阮男脫團後行蹤，由隊長趙志成率員派以優勢人力騎乘摩托車，於阮男疑似上班途徑設置攔截點，喬裝埋伏在人潮眾多的三民區大順三路，終發現阮男行蹤並順利將阮男和負責接應同鄉的潘男一同逮獲。
阮男遭逮後向專勤隊員表示，因常看見國中同學潘男在抖音等社群軟體上分享領薪水的心情貼文，和炫耀購買新手機iPhone的開箱影片等，於是想透過觀光簽證來臺實現掏金夢，而失聯移工潘男也仗義答應從中協助接應阮男，並使用新購買的手機來聯繫脫團後打黑工事宜，沒想到2人以為滴水不漏的計畫，在阮男第1天上工途中就遭到專勤隊埋伏逮獲。
案經高雄地方檢察署檢察官偵查終結，2人也因分別涉及刑法偽造文書罪嫌遭到移送；而潘男還因協助及接應觀光專案入境的旅客脫團，另涉嫌藏匿人犯罪，最慘的是新的手機還沒用到幾天，因為成為犯案工具，也一併遭到查扣，案經移送高雄地檢署近日偵查終結，2人均遭提起公訴。