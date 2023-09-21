熱狗不當引用風波成羅生門！朱德庸怒斥爆內情：兒子遭施壓

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對於熱狗的發文，朱德庸覺得震撼，認為熱狗所說不是事實，中間人是自己好友沒錯，但他只是諮詢朋友，一直都是以善意的想法，也曾表達希望朋友別當中間人，所有事情透過律師溝通，沒想到卻讓事件演變至此。中間人竟在8月26日朱德庸方面與熱狗方面見面後，不斷向朱德庸方面施壓，那位中間人把朱德庸兒子叫到他家裡，施壓朱德庸兒子，「要在5天內他們發過來的授權合約簽好，我孩子有跟他說，按照正常程序，需要2、3個月，再怎麼快也要2、3個星期，律師也要看，當我孩子跟他說的時候，中間人開始施壓，說沒那麼久，當場要求撥電話給我的律師，催促合約簽的時間。以我一個受侵權的一方、父親，沒辦法接受，我一直覺得所有的事情，要正辦，私下施壓，還是針對我的孩子，這點沒辦法接受。」
熱狗19日說的，道歉聲明由朱德庸方審核，朱德庸強調這個說法是錯誤的，「實際的情況，其實是他們一直跟我們律師一直在那邊磋商，這個道歉聲明，要照他們的意思去改，不准放熱狗本名，我同意。第二個就是道歉聲明裡面，有條就是，『未經授權不能播放MV』，他們劃掉，他們不要這句話，最後我也讓步了；還有一個『積極尋求授權合約』，他們要求把『尋求』拿掉。」光是道歉聲明，一來一往就花費了許多時間，與熱狗認為一直以來溝通的「版權、授權」，其實根本沒開始。
朱德庸提到，9月18日時請律師轉達熱狗的律師，大家一起坐下來溝通，不要透過中間人，大家說清楚，沒想到隔天就看到熱狗的發文指控，讓他不解的說：「受委屈、受傷害，我受的比較大，我可以不用這麼麻煩，我就找律師處理就好，大家碰到這個情形，我又何必幫人家去想，落了個羅生門，有些人在粉絲專頁上不時抹黑我、騷擾我，我需要這個樣子嗎？我只能夠這樣說，善意是錯的，想一想滿難受的。」