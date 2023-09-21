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蕭美琴投書美媒批中共扭曲聯合國2758號決議　不該被威權統治

▲駐美大使蕭美琴投書美國媒體。（圖／總統府提供）
▲駐美大使蕭美琴投書美國媒體。（圖／總統府提供）

記者邱新博／台北報導

聯合國大會總辯論18日展開，友邦包括瓜地馬拉、貝里斯、巴拉圭等都為我國發聲。美國媒體《今日美國》（USA TODAY）也刊登我駐美代表蕭美琴投書，蕭美琴批評，中共長期曲解聯合國大會第2758號決議，並以此阻擋台灣參與聯合國，她也呼籲聯合國，不該被威權統治，應儘早修正台灣政策。

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《今日美國》9月20日以「停止跟隨中國，聯合國應由人民而非威權政權治理」為題刊登蕭美琴投書專文，強調聯合國須對民主台灣敞開大門。

蕭美琴表示，台灣已轉型為充滿活力的民主社會，成為全球公衛領域領導者，以及關鍵供應鏈上的重要經濟體。然而，台灣仍持續努力在國際舞台上爭取一席之地。

蕭美琴說，中國錯誤詮釋聯大第2758號決議，阻止台灣參與聯合國，但該決議從未提到台灣，更未要求將台灣排除在聯合國之外。另今年8月時「中美洲議會」不當援引該決議，決定以中國取代台灣成為永久觀察員，凸顯北京在拉丁美洲影響力不斷增強。

蕭美琴指出，COVID-19疫情凸顯「世界衛生組織」（WHO）應更具包容性，然而在中國政治干預下，台灣的專家持續被禁止參加年度「世界衛生大會」與WHO相關會議。此外，中國還在聯合國捏造對台灣主權主張，甚至連台灣記者與遊客都無法進入聯合國機構。

蕭美琴呼籲聯合國應儘速停止曲解聯大第2758號決議，此舉不僅有害其法治，更讓台灣人民無法發聲。聯合國應銘記其應由所有人民治理，而非淪為威權政權工具，正如其憲章序言所揭櫫的：「我聯合國人民同茲決心…重申對基本人權之信念」。

蕭美琴也感謝美國支持台灣有意義地參與聯合國，如美國聯邦眾議院今夏通過《台灣國際團結法》支持台灣參與國際社會，另G7外長9月18日在紐約也發布聲明，呼籲支持台灣參與國際，並強調台海和平穩定之重要性。

蕭美琴最後強調，作為世界良善的力量，台灣已準備好貢獻國際社會，希望聯合國及其他國際組織能盡快修正政策，提供台灣人民平等參與的機會。

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