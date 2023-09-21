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要求公布加熱菸審查資料遭拒　賴香伶怒：要掀開「黑箱衛福布」

▲賴香伶指出，她已數次發函要求衛福部應秉持公開透明原則，加熱菸審查別再走高端疫苗黑箱審查的方式。（圖／賴香伶辦公室提供）
▲賴香伶指出，她已數次發函要求衛福部應秉持公開透明原則，加熱菸審查別再走高端疫苗黑箱審查的方式。（圖／賴香伶辦公室提供）

記者李春台／桃園報導

衛福部國健署已召開完9月中第一次的加熱菸健康風險評估審查會議，立委賴香伶指出，她於9/17再次發函，要求衛福部國健署提供專家學者名單、議審查標準、資料及發言過程直播影片，卻遭衛福部拒絕。賴香伶表示，希望加熱菸審查別再走高端疫苗黑箱審查的方式，明（22）日將質詢行政院長陳建仁，掀開這塊「黑箱衛福布」。

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賴香伶表示，她17日再度發函，要求衛福部提供加熱菸審查會議的相關資料，她今天臉書貼出昨（20）日衛福部給她的回應，「依政府資訊公開法第18條第1項第3款略以，政府資訊屬於政府機關作成意思決定前，內部單位之擬稿或其他準備作業，應限制公開或不予提供。爰審查會議專家名單、審查情形相關資料，屬該法應限制公開或不予提供之範疇。有關業者申請指定菸品健康風險評估審查，目前有部分業者已備齊資料，進入審查程序，未來如做成決定，將依該法規定公開。」

賴香伶指出，她已數次發函要求衛福部應秉持公開透明原則，加熱菸審查別再走高端疫苗黑箱審查的方式，但衛福部卻依然堅持走自己黑箱的路，這背後是否有任何類似「超思雞蛋」、「高登快篩」等不合理的政商關係連結？賴香伶表示，明天她會質詢行政院長陳建仁，掀開這塊「黑箱衛福布」。

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