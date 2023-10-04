杭州亞運／戴資穎爆冷出局告別亞運舞台！回顧小戴生涯豐功偉業
台灣羽球一姊戴資穎於今年四月宣布將在明年退休，這也意味著本屆杭州亞運將會是戴資穎最後一次踏上亞運舞台，目標奪下金牌二連霸為亞運生涯畫上完美句點，但在羽球個人女單16強戰中意外敗給日本選手大堀彩，提前爆冷出局，衛冕失敗。
記者吳忠育/綜合報導
戴資穎出道的非常早，15歲就踏上國際舞台，2009年戴資穎第一次參加國際比賽就獲得亞軍，兩年後小戴在美國洛杉磯出戰美國公開賽，以17歲的年紀拿下羽球生涯首個職業賽冠軍，隨後幾年戴資穎多次奪下各項大賽冠軍，並在2015年成為中華民國最佳女運動員。
2016是戴資穎戰績最輝煌的一年，6月，她於印尼頂級超級賽以2比0擊敗中國的王儀涵封后，拿下生涯第一個頂級超級賽冠軍，雖然里約奧運敗給辛度無緣奪牌，但她在十一月份找回狀態於香港超級賽決賽中以2比0擊敗印度的辛度而封后，報了里約奧運的一箭之仇，她在本賽事奪冠後，世界排名積分亦超過了前任球后卡羅列娜·馬琳，成為台灣歷史上第一位「世界球后」。
對於亞運舞台戴資穎並不陌生，2014仁川亞運戴資穎就獲得銅牌，而2018年雅加達亞運她更是一舉奪冠摘金，贏得她生涯首面亞運金牌，可惜今年尋求二連霸的她，卻不慎在16強戰中意外落馬，抱憾告別亞運舞台。
除了場上的表現之外，戴資穎也積極參加廣告代言等活動，大大提升她的知名度，成為一位家喻戶曉的「明星」。