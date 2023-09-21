補班日優惠偷跑！全家霜淇淋、咖啡買1送1 7-11思樂冰買1送1
上班六天別傷心，超商補班日優惠明（22）日提早開跑，包括全家霜淇淋指定電子支付享買1送1，現煮咖啡的部分有特濃美式、抹茶拿鐵買1送1；7-11則是自22日起精品美式、水果氣泡珍珠椰果買1送1；9月23日當天大杯思樂冰買1送1、霜淇淋持icash Pay也有買1送1優惠。
記者鍾怡婷/綜合報導
補班吃甜食療癒一下！全家明（22）日起至24日，限時3天使用全盈+PAY支付，可享全家霜淇淋（口味不限）買1送1，聯名古娃娃推出的「荔枝烏龍霜淇淋」口味進入尾聲，還沒嚐鮮的民眾趁買1送1優惠吃一波。
同樣22日至24日前，全家現煮咖啡有大杯特濃美式、大杯靜岡抹茶拿鐵買1送1（冰熱不限）。隨買跨店取則有天然水、黑松茶花一番煎茶、WA!COOKIES伯爵可可奶蓋雪糕、味味一品金門牛肉麵、奧利奧香草捲心酥同商品全都有買1送1。
7-11則是自9月22日至9月24日止，大杯精品美式、水果氣泡珍珠椰果買1送1、酷聖石複合店推出指定冰品買1球送1球；9月23日當天，大杯思樂冰買1送1（限蘋果蘇打口味）、霜淇淋持icash Pay也有買1送1優惠。
另外，為了歡慶中秋連假，9月27日至10月1日限時5天內，濃萃美式/濃萃拿鐵同品項享買2送2，不可思議咖啡大杯冠軍美式買1送1。