李昂火大年輕人不讓座！呂秋遠中肯點評 「博愛座誰還在看年紀」
大眾交通工具通常都會設置「博愛座」，提供給年長者、孕婦、行動不便者以及身體不適者，但也卻因為「身體不適」與「長者」這塊的定義有認知上的不同，因此常有發生爭執的事件發生。然而知名作家李昂就表示，遇到3位不讓座的年輕人，其中1名男子稱自己不舒服，另外兩位女生則是態度非常壞，讓她上網抱怨，沒想到卻也因此炎上。對此，律師呂秋遠也提出自己的看法。
記者張嘉哲/綜合報導
呂秋遠表示「李昂發文公審坐在捷運博愛座上，沒有讓座給她的年輕女生，留言處還嘲諷他們如果是中學生懷孕，倒是很恭喜，這種行為散發出莫名的腐敗味」。
呂秋遠提到「博愛座，是給有需要的人，不是給老人，而需要這件事，是主觀的，不是客觀的。只要覺得想坐，就可以去坐，大家都很累，付同樣的票價，只看先來後到，誰在看年紀？這個年輕人可能已經快被課業、補習、熬夜上班壓垮，老年人可能體力比我還好，羅馬尼亞硬舉可以一百公斤，累這種事，誰在看年紀？」
「這件事最可怕的在於，她把當事人的照片放在網路上公審，只因為她沒坐到『博愛座』，而且在底下的留言裡，嘲弄對方可能是中學生懷孕，她曾經是性別平權的先鋒，什麼時候崩壞成『以懷孕來嘲弄對方』的霸凌者？只因為她要去巴黎，坐不到博愛座，然後覺得『現在的年輕人啊...』」。
呂秋遠說「以她的身份地位，真的累了就先別出門。還有點錢就坐計程車，至於公共交通工具要怎麼定義博愛座，不用問蔣萬安，問問她自己就好」。