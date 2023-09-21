粿粿退PS女孩被讚「當媽還是好可愛」 范姜彥豐從粉絲變女神老公
啦啦隊女孩是不少粉絲的夢中情人，一旦選擇談戀愛甚至步入婚姻，對人氣的考驗最為現實，中信兄弟啦啦隊成員粿粿（本名江瑋琳），去年2月初宣布和大2歲台日混血男模范姜彥豐閃婚，不久後退出待了約3年的「PS女孩」，雖然支持度難免受影響，不過仍有理性的粉絲大讚：「當媽媽後還是很可愛啊！」而范姜彥豐從粉絲變成女神老公的過程也為人津津樂道。
記者楊穎軒／綜合報導
范姜彥豐透露，第一次見到粿粿是在工作場合，當時全場中第一眼就看到女方，心動不已，還跟一旁的好友說「哇！那個女生怎麼那麼可愛」，但當天沒有勇氣跟對方講到話，直到有天，他滑IG探索頁面時跳出粿粿的照片，從那天開始追蹤女方，起初只是小粉絲，一年多後，粿粿生日當天，范姜彥豐傳私訊祝粿粿生日快樂，兩人開始有更多互動，偶爾約出去喝咖啡、看電影，直到正式交往。
粿粿與范姜彥豐完婚後2個月，宣布懷了第一胎女兒，8月順利產下寶寶，由於夫妻倆形象正面、清新，吸引不少廠商提出合作邀約，兩人也上綜藝、談話性節目分享如偶像劇般的戀愛過程、夫妻相處大小事及育兒經，同時一起經營YouTube頻道「粿醬一家」和一家三口的IG帳號。
今年5月有鄉民在PTT分享粿粿工作的照片，感嘆「地方媽媽人妻米果難得又有公開活動，上一次公開活動已經一年多前的事了」，引來一波討論，有人直言「結婚後就不紅了」、「見一次噓一次」、「可惡啊彥豐」、「下去吧」、「沒人在乎」、「本來有機會大紅」、「被噓剛好而已啦！正要起飛的時候公開結婚」！
然而，也有許多鄉民依舊力挺：「她除了結婚生子外，沒怎樣吧」、「鼻鼻粿粿」、「粿粿必須推」、「還是很可愛」、「結婚怎麼了嗎？補血」！