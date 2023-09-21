陳吉仲下台止血！黃暐瀚斷言這原因：賴清德支持度可能破新高
農業部長陳吉仲深陷進口蛋爭議請辭獲准，外界關心，是否會對民進黨總統參選人賴清德選情「即時止血」。對此，資深媒體人黃暐瀚今（21）日在《NOWnews今日新聞》自製節目《鄉民大學問》指出，陳吉仲道歉沒認錯，甚至直指是國民黨、特定媒體造謠，給民進黨支持者有理由繼續挺賴，斷言「賴清德民調會因為陳吉仲下台後止住，甚至還會回來」。
記者林怡昕／台北報導
前高雄市新聞局長王淺秋、民眾黨立委參選人蔡壁如以及黃暐瀚，今天出席《NOWnews今日新聞》自製節目《鄉民大學問》，主持人提問，最近民調顯示賴清德支持度下滑，是否會成為國民黨總統參選人侯友宜追上的契機。
黃暐瀚認為，進口蛋的紛爭，造成賴清德民調五連掉，尤其以雙北都會區掉得多，黃暐瀚再舉日劇《月薪嬌妻》台詞「逃避雖然可恥，但是有用」為例，民進黨支持者看到這波操作，先前都不講話，認為力挺民進黨會有羞恥感，導致民進黨支持者支持的聲量沒有很大。
不過，黃暐瀚指出，陳吉仲下台後，反而讓支持者更有理由繼續挺民進黨，因為陳吉仲道歉沒認錯，直指是國民黨、特定媒體造謠，再加上媒體推波助瀾，造成民眾誤解，不跟國民黨、特定媒體道歉，造成民進黨支持者很激憤，認為陳吉仲是被迫害，「他道歉不認錯，悲壯下台，換取民進黨支持者繼續支持賴清德」。
黃暐瀚斷言，賴清德近日雖然因為進口蛋爭議，民調下滑，但會因為陳吉仲下台後止住，甚至還會回到38、40%支持度。