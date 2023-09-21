特企／吳念庭、小林賢伍用過回不去！「Acerpure」稱霸日本家電

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今年夏天 Acerpure 帶領著拍攝團隊，實地走訪日本，找到三位不同領域的職人，紀錄三位在日本的生活與真實使用Acerpure的體驗：日本職棒選手吳念庭、最愛台灣的日本攝影作家小林賢伍，和在東京開設台式熱炒店的廚師謝天傑，由他們實際分享，為什麼Acerpure可以在日本得到這麼好的銷售與評價。
吳念庭，日本西武獅隊的內野手，被日媒稱為：「得點圈之鬼」15歲隻身前往日本打球，努力多年終於在2021年晉升為日本職棒一軍，身為異國球員他坦言，為了要被認同，他總是刻苦要求自己，每天在球場上與沙塵奮鬥，回到家有Acerpure Pro 黑武士的UVC高效滅菌過濾功能總覺得特別安心，而且Acerpure “made in Taiwan”的身份讓吳念庭更感親近，同樣是台灣在異鄉土地追求卓越的夥伴，Acerpure隨著每次訓練呼吸陪伴著他，朝著職棒更高的目標邁進。
小林賢伍，日籍的攝影旅行作家，初次到台灣就被自然風景迷住，而其中抹茶山的作品及命名，更讓抹茶山變成了熱名景點，他主持旅遊節目《上山下海過一夜》，連帶影響了許多日本人愛上台灣，更被選為台日交流協會青年代表。當他回到故鄉東京，發現家電賣場的銷售第一名的空氣清淨機是Acerpure，小林親身試用後，發現Acerpure Pro外表看似簡單，內在卻全功能皆備，CP值極高的空氣清淨機，就跟台灣一樣，來過了，就會深深愛上。
多數日本人對於台灣美食的想像都是珍奶、小籠包，來自台灣的總鋪師謝天傑不服氣只有這樣，所以他在東京開了間台式熱炒店「天天廚房」，將正港的台灣味分享到日本，成為東京知名的熱門名店。在疫情期間無法出國時，許多人甚至遠道而來用餐，就為了一解思念台灣的心情。但謝天傑表示，開店初期因為日本人並不適應熱炒店油煙濃厚的用餐空間，直到了太太買了一台日本mybest開箱網站評價最高的空氣清淨機，才解決店內的油煙問題，這一台空氣清淨機，正是來自台灣的品牌Acerpure，異味除臭能力一級棒，從此油煙味不再是熱炒店的困擾，天天廚房成功用正港台灣味征服日本人的心。
Acerpure 邀請大家一起支持這些「最好的台灣in Japan」的故事，為這些努力的台灣人加油！只要於活動時間9/18至10/31，前往活動網站觀看紀錄片，並點擊支持，便有機會獲得全新升級的「Acerpure Cool 二合一UVC空氣循環清淨機」帶來的純淨空氣。
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