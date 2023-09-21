OpenAI被控侵權　「冰與火之歌」等作家集體提告

（中央社紐約20日綜合外電報導）美國「作家協會」代表一群知名美國作家，今天在曼哈頓聯邦法院對人工智慧公司OpenAI提出告訴，指控這家公司濫用他們的著作來訓練人工智慧（AI）驅動的熱門聊天機器人ChatGPT。 我是廣告 請繼續往下閱讀 「作家協會」（Authors Guild）昨晚提出集體訴訟，所代表的作家包括：「冰與火之歌：權力遊戲」（Game of Thrones）作者喬治‧馬汀（George R. R. Martin）、驚悚小說王約翰．葛里遜（John Grisham）、 強納森．法蘭岑（Jonathan Franzen）、喬治．桑德斯（George Saunders）、茱迪．皮考特（ Jodi Picoult）等人；還有其他幾名作家、原始碼所有者、視覺藝術家等也加入針對生成式人工智慧提供者的訴訟。除了對微軟（Microsoft）所支持的OpenAI訴訟外，控告臉書（Facebook）母公司Meta Platforms和人工智慧公司Stability AI等類似訟案也在審理中，都涉及被告訓練人工智慧系統所用的資料。OpenAI和其他人工智慧被告表示，他們從網路上抓取的訓練資料，符合美國版權法律規定下的合理使用。OpenAI發言人今天表示，他們公司尊重作者的權利，並「正在與世界各地的許多創作者進行富有成效的對話，包括作家協會」。告訴指出，ChatGPT在提示時，會產生作者書籍的準確摘要，表示他們的著作內容已被收納在其資料庫中。告訴指出，未來著作人可能會被諸如ChatGPT等系統取代，這種疑慮愈來愈深，這些系統「產生低品質的電子書、冒充作者並取代人類撰寫的書籍」。 （譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）1120921控OpenAI涉侵權 普立茲獎得主等作家集體提告OpenAI執行長成第一人！富豪瘋搶印尼黃金簽證 可居留10年遭集體起訴！OpenAI被控竊取個人數據「損失達30億」 微軟也遭殃OpenAI軟體工程師「薪情」好！年薪最高4260萬 中位數也破2800萬