王淺秋駁韓國瑜當桶箍要位子！喊整合成功「賴清德半夜都會嚇醒」
日前傳出，前高雄市長韓國瑜願意成為「藍白合」桶箍，但如果藍白合未果輸很慘，韓國瑜恐會代替國民黨主席朱立倫的位子。對此，前高雄市新聞局長王淺秋今（21）日在《NOWnews今日新聞》自製節目《鄉民大學問》認為，韓國瑜是要促成整合的，不是要有位子，直言若整合成功，那民進黨總統參選人賴清德「睡覺都會怕，半夜都會嚇醒」。
記者林怡昕／台北報導
王淺秋、民眾黨立委參選人蔡壁如以及黃暐瀚，今天出席《NOWnews今日新聞》自製節目《鄉民大學問》，有大學生提問，王淺秋曾經提及，韓國瑜當桶箍有兩前提，不過，如果到時候藍白整合未果，導致國民黨輸得很慘，韓國瑜是否會代替朱立倫，坐上黨主席大位？
王淺秋認為，就是擔心外界有惡意風聲聯想，會影響接下來藍白整合的可能性，因為如果覺得，韓國瑜有位子就放棄整合，基本上不可能。
王淺秋強調，韓國瑜想要整合是不要位子的，甚至是三個人真的有機會整合完，就辭掉職務，更直言「到時候賴清德睡覺都會怕，三個候選人整合他半夜都會嚇醒」，韓國瑜是要促成整合的，不是要有位子的，如果說韓國瑜想要促成整合，「如果後面還等位子，那誰還聽他的？」
王淺秋坦言，其實在藍白合關卡，仍面對許多困難，光是民眾黨內部有兩派，一派說要堅壁清野，不要再被吃豆腐，但是促成整合是大部分在野黨民眾的心聲，希望有無私無我的人，為了更重要願景目標，放下小我才是正道。