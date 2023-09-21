▲調查：逾8成學生「營養午餐」有過吃不飽經驗！　「主要原因」曝

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留下剩菜廚餘 浪費錢、失健康兒盟調查發現，有8成國中生表示營養午餐吃不飽的經驗，並有將近5成(47.2%)的國中生表示跟平常的正餐食量相比，營養午餐吃的比較少，等於花費家長及納稅人血汗錢的營養午餐，就這樣大把大把進了廚餘桶。
兒盟組織發展處處長黃韻璇說明，早餐沒睡飽沒胃口、晚餐忙著補習沒時間吃，對正值生長發育的國小、國中生來說，學校營養午餐應該是要提供最穩定份量和營養，能幫助發育、且具有教育意義的重要一餐。
把關營養午餐 逾8成有吃不飽經驗孩子既是學校午餐的「消費者」，也是「受教育者」，營養午餐不應該只是選舉時候的問題，而是需要中央和地方齊心，透過明確的管理制度，把關營養午餐、把關孩子們的健康。兒盟黃韻璇處長表示，學生們不喜歡營養午餐的結果就是寧願餓肚子也不吃，調查發現有逾8成 (80.6%)的學生在營養午餐有吃不飽的經驗，而其中有36.5%的學生會用忍耐來渡過，約4成表示會用多喝水(42.4%)或吃零食飲料(39.6%)來果腹。
關懷學子健康 改善營養午餐長期關注學校營養午餐、食農教育並進行許多國際交流的大享食育協會共同來參與，大享食育協會黃嘉琳秘書長表示，相較於日本於1954年、韓國於1981就有營養午餐的專法，卻遲遲沒有專門的法規來保障孩子營養午餐健康、安全，發現台灣的孩子相較於日韓，出現了比較胖、比較矮、蛀牙比較多、視力比較不好的狀況，雖然很難說是否有直接的關係，卻很需要政府來關注；除此之外我們也發現在校園內把關營養午餐的公職營養師比例相較於日本、韓國也相當低，據了解全國只有600位左右，可知對於孩子營養、健康的管理、教育投注相當少。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59259
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