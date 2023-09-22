寵物隔命6／各國寵物隔離所PK　星國有草地放風　澳洲專人遛毛孩

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各個國家除了地理環境不同外，也有狂犬病「疫區／非疫區」的差異，在防疫措施的考量也有所不同，像是紐、澳、新加坡、馬來西亞都是島國，因此著重邊境管制。至於日本，中華民國獸醫師公會理事長譚大倫表示，日本施打狂犬病疫苗幾乎百分之百，可見日本已做足境內防疫；入境規範方面，要求寵物施打2劑狂犬病疫苗，才可前往日本，因此針對外國寵物入境採取免隔離。
至於紐澳地區，社團法人台北市獸醫師公會理事長楊孝柏解釋，兩者都是農業大國，要防治的寵物傳染病除了狂犬病，還有什曼菌、布氏桿菌、艾利希體等傳染病，在隔離期間還會觀察犬貓是否有罹患以上疾病，因此才會拉長隔離時間、也不開放飼主探視寵物。
新加坡以防治狂犬病為主，隔離天數則依犬貓接種的狂犬病疫苗劑數，決定要隔離10天或30天。如果毛孩已接種了2劑，且符合輸出前4個月接種第1劑，加上2劑間隔大於30天，入境需隔離10天；如果毛孩只在輸出3個月前接種過1劑，就需隔離至30天。
各國檢疫隔離環境大不同 新加坡對寵物超友善
當飼主花費大筆金錢要把犬貓寵物從國外帶回台灣，但發現入境時的隔離檢疫場所狹窄又不舒適，焦慮心情可想而知。國內各地檢疫站的環境長期以來遭人詬病，而國外的檢疫環境是如何做到善待寵物的？
新加坡的入境隔離天數雖然長達10天、30天，堪稱最嚴格，但他們把「花園城市」的精神帶進寵物隔離中心，對毛小孩超友善。
新加坡亞洲電視台曾實地拍攝寵物入境隔離的環境，有別於一般冷冰冰的水泥建築，隔離中心外觀不只綠意盎然，還有開放式空間，像是有走廊通往戶外草地，引進陽光，並非全封閉式的「監獄」模樣。隔離中的狗狗住在有窗戶和陽台的室內空間，如果主人來探視，寵物可以在獨立的草地上跟「爸爸媽媽」散步玩耍。飼主張小姐分享朋友帶寵物去新加坡隔離的經驗，用羨慕的口吻說「很多老外就帶一本書去那邊，跟狗耗一天也OK，直到隔離中心下班」。
貓咪天性容易緊張焦慮怎麼辦？新加坡的隔離中心也有一整個房間的空間讓貓咪活動，而非關在一小層的籠子裡，張小姐說朋友對新加坡隔離中心「非常滿意」，愛犬從隔離中心離開時沒有行為異常或身體不適。加上新加坡對於探視寵物沒有次數限制，即便在隔離期間，毛孩依舊可以和飼主接觸，大大降低寵物產生焦慮緊張而生病甚至死亡的風險。
澳洲犬貓隔離有「放風時間」 專人細心照料回報情況
澳洲的犬貓隔離中心雖然不開放飼主探視，但不會像飼主高小姐指控國內隔離站如「集中營」般，不能公開內部畫面。從澳洲農林漁部網站主動PO出隔離設施的開箱影片，可以看到內部明亮乾淨，狗屋除了有半戶外空間，也有自己的「放風時間」。網站上說明內部職員除了會固定帶犬隻運動，若獸醫建議需要增加活動量的寵物，工作人員也會配合，像是在影片中，就能看到狗狗開心在戶外草地跑跳、玩樂的模樣，看不出住在隔離設施裡產生的高壓不適。
網路上有飼主分享帶寵物入境澳洲的經驗，對澳洲的隔離設施和服務評價都相當高，飼主甚至會收到來自隔離中心的信件，詳細說明2隻愛貓在隔離期間的狀況、體重等，也建議飼主可以帶貓咪習慣的飼料到隔離中心，讓飼主大讚看得出內部職員的細心和用心。
隔離對犬貓來說，是從跟「爸爸媽媽」形影不離的生活，轉到突然要獨自面對陌生環境和不習慣的飼料；對飼主來說，把心愛的毛孩交給陌生人照顧，還不能探視，雙方的高壓情緒可想而知。當國外主管機關能在兼顧防疫和動物福利的前提下，打造飼主和寵物都滿意的隔離空間，台灣更沒有藉口推託延後改善寵物的隔離設施。