藍白合選人不選黨？！蔡壁如：以人為主、把政黨色彩淡化掉
距離2024年總統暨立委選舉僅剩不到4個月，非綠陣營出現三組候選人，國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲、鴻海集團創辦人郭台銘則以獨立身份參選，各界關注非綠陣營是否仍有「藍白合」的機會。對此，參選台中市第一選區（大甲、大安、外埔、清水、梧棲）的民眾黨前立委蔡壁如今（21）日表示，藍白合應該做到選人不選黨。
記者呂炯昌／台北報導
《NOWnews今日新聞》的新節目《鄉民大學問》，邀請「模仿天王」郭子乾化身「柯蚊哲」，邀請蔡壁如、媒體人王淺秋、黃暐瀚，大學生代表白白、Chris、小儂、小楊一同討論熱門政治議題。
針對藍白合議題，蔡壁如表示，柯文哲私底下有跟她討論過，藍白合不是把國民黨與民眾黨合起來就會變成一組人，選票基本上是死的，選民是活的，2個團隊組合起來有時候會有一些化學變化，例如深藍不喜歡投不過來、中間選民不喜歡國民黨等。
蔡壁如說，藍白合應該做到選人不選黨，這樣的組合兩人可以談合作，但最後選民可能要選的是「選人不選黨」，像柯文哲在台北市做8年市長任內做那麼多建設，就是達到選人不選黨的條件，她主持廣播節目也被問到這問題，看到網友的留言很直接，「不准跟國民黨合」、「你（柯文哲）只能作正的！」
蔡壁如提到，要讓選民覺得可以把國家託付給你，用人以人為主，在野把黨的色彩淡化掉，讓大家可以接受，達到選人不選黨的標準。