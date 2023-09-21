陳建仁感謝陳吉仲付出　「不實攻擊會過去、扎實農業建設會留下」

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陳建仁說，這是台灣第一次大規模、緊急的進口專案，感謝前部長陳吉仲和農業部同仁的盡心盡力、不眠不休，和民間很多業者共同合作，從海外調度採購雞蛋到台灣，完成了不可能的任務，讓國人吃得到、買得到平價的雞蛋，從3月到7月總共進口1億4千多萬顆雞蛋，使得消費者降低購買雞蛋的日常支出，也創造了整體的政策效益達60億元，高達進口雞蛋支出的10倍。雞蛋專案進口以後，消弭了國內雞蛋黑市價格，也因此維持了雞蛋供應和價格的平穩。
陳建仁也細數陳吉仲任內政績，包括帶領農業部完成「三保一金」的四大農民福利體系，而且成功在2020年讓台灣成為口蹄疫非疫區，並且持續防堵非洲豬瘟，在口蹄疫拔針以後，第一批出口到國外的豬肉也已經開始輸出；在2019年，農業部也順利解除了漁業黃牌，使台灣遠洋漁業守護了數百億的產值。為持續提升農產品的品質，也建立了冷鏈物流體系，為了農業的永續和在地食材的安全，農業部都是努力不懈，在此感謝陳吉仲。
陳建仁說，在總統蔡英文上任以來，提出了新農業政策，也在陳吉仲的努力之下，達成了提升農家所得的目標，2021年主力農家，還有專業農家的平均每戶所得提高到155萬元，以及188萬元，相關的政策和福利的落實，也為台灣農村及農業帶來實質的轉型及升級，「針對進口蛋的不實攻擊都會過去，但是扎實的農業建設、有感的農民福利會留存下來」。
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