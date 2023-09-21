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陳建仁感謝陳吉仲付出　「不實攻擊會過去、扎實農業建設會留下」

▲陳建仁感謝陳吉仲任內的付出，並表示針對進口蛋的不實攻擊都會過去，但扎實的農業建設、有感的農民福利會留存下來。（圖／記者陳明中攝）
▲陳建仁感謝陳吉仲任內的付出，並表示針對進口蛋的不實攻擊都會過去，但扎實的農業建設、有感的農民福利會留存下來。（圖／記者陳明中攝）

記者陳威叡／台北報導

農業部今（12）日於行政院會針對「專案進口雞蛋成效及精進措施」進行專報。院長陳建仁表示，這是台灣第一次大規模、緊急的進口專案，感謝前部長陳吉仲與農業部同仁盡心盡力，使得消費者降低購買雞蛋的日常支出，也創造整體政策效益達60億元，令提及陳任內完成包括「三保一金」的四大農民福利體系，2020年讓台灣成為口蹄疫非疫區、2019年順利解除了漁業黃牌，另也建立冷鏈物流體系，他感謝陳吉仲任內的努力，最後說針對進口蛋的不實攻擊都會過去，「但扎實的農業建設、有感的農民福利會留存下來」。

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陳建仁聽取農業部「專案進口雞蛋成效及精進措施」專報後說明，在今年農曆年節過後，全球高病原性禽流感疫情擴散，再加上俄烏戰爭造成國際飼料價格大漲，國內雞蛋生產不足，也造成了消費者買不到雞蛋，國內蛋價上升，而且衍生黑市價格高漲，影響一般民眾民生消費與店家業務的營生，造成民怨。農業部採限時限地原則實施專案進口雞蛋政策，進口雞蛋的調度，以不影響雞蛋產地價格來進行調配，同時希望能夠補足國內雞蛋缺口、平穩蛋價，保障消費者權益，並且維護蛋農的收益。

陳建仁說，這是台灣第一次大規模、緊急的進口專案，感謝前部長陳吉仲和農業部同仁的盡心盡力、不眠不休，和民間很多業者共同合作，從海外調度採購雞蛋到台灣，完成了不可能的任務，讓國人吃得到、買得到平價的雞蛋，從3月到7月總共進口1億4千多萬顆雞蛋，使得消費者降低購買雞蛋的日常支出，也創造了整體的政策效益達60億元，高達進口雞蛋支出的10倍。雞蛋專案進口以後，消弭了國內雞蛋黑市價格，也因此維持了雞蛋供應和價格的平穩。

陳建仁也細數陳吉仲任內政績，包括帶領農業部完成「三保一金」的四大農民福利體系，而且成功在2020年讓台灣成為口蹄疫非疫區，並且持續防堵非洲豬瘟，在口蹄疫拔針以後，第一批出口到國外的豬肉也已經開始輸出；在2019年，農業部也順利解除了漁業黃牌，使台灣遠洋漁業守護了數百億的產值。為持續提升農產品的品質，也建立了冷鏈物流體系，為了農業的永續和在地食材的安全，農業部都是努力不懈，在此感謝陳吉仲。

陳建仁說，在總統蔡英文上任以來，提出了新農業政策，也在陳吉仲的努力之下，達成了提升農家所得的目標，2021年主力農家，還有專業農家的平均每戶所得提高到155萬元，以及188萬元，相關的政策和福利的落實，也為台灣農村及農業帶來實質的轉型及升級，「針對進口蛋的不實攻擊都會過去，但是扎實的農業建設、有感的農民福利會留存下來」。

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