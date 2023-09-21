新黨批陳吉仲落跑了事　要農業部賠「每人17塊」

農業部前部長陳吉仲因進口雞蛋爭議引咎辭職，但直到最後一刻都堅稱「政策沒有錯」，並於昨（20）日正式卸任。今（21）日新黨立委參選人游智彬赴農業部抗議，認為陳吉仲道歉卻不認錯、落跑一走了之，把爛攤子留給農業部，是極不負責任的做法，這次進口雞蛋浪費大量公帑，農業部應負起損害賠償責任，賠償全民每人17元。
記者林志怡／台北報導
台灣今年3月因禽流感疫情而出現缺蛋危機，農業部因此啟動專案進口措施，進口超過1億顆雞蛋，但近期坦承多達5402萬顆雞蛋的耗損與臨期待銷毀，引起浪費爭議，陳吉仲也因為一系列議題回應不周、引起社會紛擾，於昨日正式卸除部長職位，任期僅50天。
雖陳吉仲直到任期最後一刻都堅稱，進口雞蛋政策沒有錯誤、是保護了農民，並造福消費者的措施，但游智彬指控，錯誤的政策比貪汙更可怕，農業部未明確掌控進口雞蛋數量，導致雞蛋過期須花費2億元用以銷毀5170萬顆到期雞蛋，台灣人民的權益已遭到嚴重損害。
此外，游智彬表示，蔡政府不僅進口大量進口雞蛋應急慢半拍，且因天氣轉熱、學校放暑假等原因雞蛋需求量下降，政府估計錯誤，造成5402萬顆雞蛋的耗損與臨期待銷毀，估算雞蛋、稅金、處理費加上倉儲費至少需多花4億元，農業部應負起損害賠償責任、賠償全民每人17元。