快訊／跟進美國！央行政策利率連2凍 下修今年經濟成長率至1.46%
美國聯準會（Fed）在台北時間今（21）日凌晨宣布利率按兵不動，中央銀行今（21）日召開第3季理監事會議，也在會後公布跟進政策利率「連2凍」，3大利率重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率，分別維持年息1.875%、2.25%及4.125%。同時，央行也下修今（2023）年全年經濟成長率預測值從1.72%降至1.46%，全年消費者物價指數（CPI）與核心CPI年增率預測值分別為2.22%、2.44%。
記者顏真真／台北報導
央行表示，綜合國內外經濟金融情勢，考量國內通膨緩步回降趨勢，明年通膨率可望降至2%以下。此外，今年國內經濟成長不如預期，預估本、明兩年產出缺口皆為負值，因此央行理事會認為本次維持政策利率不變，將有助整體經濟金融穩健發展。
不過，鑑於全球景氣下行風險及通膨壓力仍存，央行將持續關注主要經濟體緊縮貨幣政策的外溢效應，中國大陸經濟下行風險，以及國際原物料價格變化、地緣政治風險、極端氣候等對國內經濟金融情勢之影響，適時調整貨幣政策，以達成維持物價穩定與金融穩定，並於上述目標範圍內協助經濟發展之法定職責。
央行也提到，央行自2020年12月以來，五度調整選擇性信用管制措施，有助銀行控管不動產授信風險，避免信用資源過度流向不動產市場。央行行自去年3月以來升息及調升存款準備率，亦有助強化選擇性信用管制措施成效。今年以來，全體銀行建築貸款與購置住宅貸款餘額成長走緩，不動產貸款之逾放比率維持低檔，信用品質尚屬良好。
隨政府相關部會落實「健全房地產市場方案」，賡續完善相關制度與措施，今年以來房市交易減緩，房價漲勢漸緩，預期效果將持續發酵。未來央行仍將持續檢視不動產貸款情形與房地產市場發展情勢，以及管制措施之執行成效，適時調整相關措施內容，以促進金融穩定及健全銀行業務。