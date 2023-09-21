進口蛋爭議成仇恨值最高　蔡壁如：陳吉仲早就該下台

進口蛋疑雲不斷，農業部部長陳吉仲日前請辭獲准，辭呈今（21）日生效。參選台中市第一選區（大甲、大安、外埔、清水、梧棲）的民眾黨前立委蔡壁如表示，雞蛋問題讓陳吉仲成為今年民眾仇恨值最高的人，他早就該下台。
記者呂炯昌／台北報導
《NOWnews今日新聞》的新節目《鄉民大學問》，今日邀請「模仿天王」郭子乾化身「柯蚊哲」，邀請蔡壁如、媒體人王淺秋、黃暐瀚，大學生代表白白、Chris、小儂、小楊一同討論時事議題。針對陳吉仲請辭，蔡壁如表示，缺蛋不是一天、兩天的事，恐怕已經1年、2年，老百姓問說為何會缺蛋，禽流感的問題沒解決、飼養雞的方式沒改變，因此造成缺蛋的問題。
蔡壁如說，跟前年的疫苗問題一樣，去年仇恨值最高的候選人是陳時中，今年是陳吉仲，兩個都姓陳。上次缺疫苗成立疫苗國家隊，高端疫苗沒有經過三期實驗，立委要去看採購合約卻封存30年，之後陳時中就跑去選舉，高端的股價從18元漲到480元，「中間的價差是要全民共享，還是被某人或是某個政黨拿去？」
蔡壁如表示，缺蛋的問題又來了，成立國家隊，一家資本額50萬的一人公司進口8800萬顆蛋，事情會爆出來是因為有一批蛋有抗生素過高問題，之後又被查到蛋過期的問題。全民炸鍋是政府花6、7億元去買進口蛋，但那些蛋又要花2億元去銷毀，「這什麽鬼邏輯！」
蔡壁如說，她在臉書上寫「陳吉仲早該下台」，陳吉仲請辭獲准後一把鼻涕、一把眼淚講得自己好像是被迫害下台，超過6成老百姓支持政黨輪替不是沒道理，明年政黨輪替才能將疫苗、雞蛋採購合約公諸於世。